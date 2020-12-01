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01.12.2020 - 07:00 |

Sakıp Özberk’in adı ölümsüzleşti!

Gaziantep sporuna büyük katkılar sağlayan ve başarılarıyla kent için gurur kaynağı olan Sakıp Özberk’in adı tesise verildi.

Sakıp Özberk’in adı ölümsüzleşti!
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Gaziantep sporuna büyük katkılar sağlayan ve başarılarıyla kent için gurur kaynağı olan Sakıp Özberk’in adı tesise verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne yapılan Sakıp Özberk Spor Kompleksi’nin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sakıp Özberk’in tesise adının verilmesiyle isminin memlekette yaşatıldığını vurguladı.

Sakıp Özberk’in adı ölümsüzleşti

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