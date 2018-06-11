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11.06.2018 - 02:30 |

Salah antrenmana başladı

Mısır Milli Takımı, Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na gitmeden önceki son antrenmanını, binlerce taraftarının önünde gerçekleştirdi.

Salah antrenmana başladı
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Mısır Milli Takımı, Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na gitmeden önceki son antrenmanını, binlerce taraftarının önünde gerçekleştirdi.

Kahire’deki antrenman öncesi, sahanın ortasında milli takım oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı koreografi gösterildi. Antrenmanda en büyük ilgiyi, Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah gördü.

24 yaşındaki oyuncunun adının anons edilmesiyle tribünlerdeki coşku doruğa ulaştı. Topla antrenmanlara başlayan yıldız oyuncu, “Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve Dünya Kupası’nda maç kaçırmayacağım” ifadesini kullandı. Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde omzundan sakatlanmış ve kupayı kaçırmasından korkulmuştu.

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