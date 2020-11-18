Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı
18.11.2020 - 20:38 |

Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ikinci kez pozitif çıktı.

Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ikinci kez pozitif çıktı.

Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Salah'ın Kovid-19 testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.

Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Salahın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı

Achraf Hakimi'nin Inter'le geçirdiği ilk aylara göz atıyoruz...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Emre Sakçı, coşkuyla karşılandı
    Emre Sakçı, coşkuyla karşılandı
  2. Salah'ın ikinci testi de pozitif!
    Salah'ın ikinci testi de pozitif!
  3. Bandırma'da vaka 6'ya yükseldi
    Bandırma'da vaka 6'ya yükseldi
  4. UEFA açıkladı! Hükmen mağlup edildiler...
    UEFA açıkladı! Hükmen mağlup edildiler...
  5. Norveç'ten vaka artışı açıklaması!
    Norveç'ten vaka artışı açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lille'den Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya Milli destek!

Lille'den Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya Milli destek!

Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor

Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Arsenal ve Inter'de dev takas hazırlığı!

Arsenal ve Inter'de dev takas hazırlığı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet