Salgının gölgesinde Süper Lig şampiyonu Başakşehir!

ERKAN AYRAÇ

Taraftarsız olarak sona eren ligde turuncu-lacivertliler 69 puanla zirveye çıkarken, Türkiye Kupası’nı Trabzonspor kazandı. Süper Lig biletini alan takımlar ise Hatayspor, BB Erzurum ve Karagümrük oldu.

Her sporu olduğu gibi futbolu da Kovid-19 vurdu. Üç aylık bir aradan sonra seyircisiz olarak devam eden Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, şampiyonluğunu ilan etti. İkincilik koltuğuna Trabzonspor otururken, Beşiktaş 3. sırayı aldı. Türkiye Kupası’nı da Alanyaspor’u yenen Trabzonspor kaldırdı. Süper Lig biletini alan takımlar ise Hatay, BB Erzurum ve Fatih Karagümrük oldu.

2020 yılında birçok teknik direktör değişikliği de yaşandı. Trabzonspor üç kez hoca değiştirirken son olarak Abdullah Avcı ile anlaştı. Beşiktaş’ta ise Avcı 239 gün takımın başında kalabildi, yerine Sergen Yalçın geldi. Fenerbahçe yeni sezona Erol Bulut ile başladı.

Salgın nedeniyle TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmaması kararı alınırken 2. Lig’de Samsun ile Bandırma, TFF 3. Lig’de ise Serik Bld., Kocaeli ile Karacabey, şampiyon ilan edildi. Diğer önemli gelişmeler ise şöyle:



C Ligi’ne düştük

-Avrupa’da temsilcilerimiz istediği sonuçları alamayınca UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, 13. basamağa düştü.

- UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, B Ligi’nde grubunu son sırada tamamladı ve C Ligi’ne geriledi.

n 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurası çekildi. Türkiye, G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.







Futbola veda!

- Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ile Galatasaray’da Selçuk İnan kariyerlerine nokta koyarken bir dönem sarı-lacivertli takımda oynayan Selçuk Şahin de futbolu bıraktı.

-TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti. Yerine Serdar Tatlı geldi.

- Futbolda şike davasında tüm sanıklar suçlarından beraat etti. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin beraatlerine karar verildi.

- Trabzonspor’da futbolcu, hoca ve başkanlık görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen; şampiyonluklar yaşatıp, yüzlerce oyuncu kazandıran Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türk Futbolu’na damga vuran ‘Efsane’, doğduğu Trabzon Maçka’da toprağa verildi.

Irkçılık skandalı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı.

Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenör Webo’ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım sahadan çekildi. Paris ekibi de temsilcimize destek verdi. Maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, karşılaşmanın tüm hakemlerini değiştirirek bir gün sonra kaldığı yerden oynanmasına karar verdi.

Başakşehir, karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Turuncu-lacivertliler, 3 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve Avrupa’ya veda etti.

BASKETBOL



Efes’in büyük şanssızlığı

Kovid-19 salgını nedeniyle beyaz sezon ilan edilen ve şampiyon takımın olmamasına karar verilen basketbolda en büyük şanssızlığı Anadolu Efes yaşadı. THY Euroleague’de fırtınalar estiren ve emin adımlarla ilk şampiyonluğuna giden lacivert-beyazlılar sezonun erken noktalanmasıyla elde edeceği önemli başarıdan oldu.

Bu branştaki diğer gelişmeler şöyle:

- Euroleague’de Anadolu Efes’ten Shane Larkin, 4. kez MVP seçilerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

- Fenerbahçe Beko’da Zeljko Obradovic’ten boşalan koltuğa Igor Kokoskov oturdu.

- NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, UNICEF’in “Ulusal İyi Niyet Elçisi” oldu.

- A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi ve Orhun Ene dönemi başladı.

- Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

VOLEYBOL

Bileti kaptık

Voleybolda şampiyonsuz geride bırakılan sezonda milli takımlarımız elde ettikleri derecelerle gururumuz olmayı başardı...

-A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

- Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımımız ise Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

-20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası’ndan çekildi.

- Şampiyonun çıkmadığı sezonda AXA Sigorta Şampiyonlar Kupasını erkeklerde Arkas Spor’u yenen Fenerbahçe HDI Sigorta, kadınlarda ise VakıfBank’ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

- VakıfBank, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Cimnastik bizden sorulur!

Cimnastikte 2020’de ülkemiz geçen yıl olduğu gibi yine birçok ilki yaşadı.

Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan takımımız ‘3 çember 2 labut’ aletinde altın madalya alarak Türk spor tarihinde bir ilki başardılar.

Mersin’in ev sahipliğinde yapılan Erkek ve Kadın Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda kürsüde Türkiye vardı. Erkeklerde genç sporcularımız 1 gümüş, 3 bronz alarak geleceğin emin ellerde olduğunu gösterirken, büyüklerde Ferhat Arıcan bir altın, bir bronz, İbrahim Çolak bir altın aldı.

Kadın Milli Takımımız 4. olarak madalyayı kılpayı kaçırırken, 30 yaşındaki sporcumuz Göksu Üçtaş Şanlı yer aletinde büyük bir başarıya imza attı ve gümüş madalya alarak bu kategoride Türkiye’ye ilk madalyasını kazandırdı. Derin Tanrıyaşükür de gençlerde bronz kazandı.

Öte yandan Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi. Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya elde etti.

MOTORSPORLARI

-Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si Intercity İstanbul Park’ta yapıldı. Yarışı Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı ve sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

-Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı Türkiye Rallisi’nde, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci oldu. Red Bull pilotu Elfyn Evans 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye çıktı.

MARATON

- Milli atlet Mestan Turhan, 40. Valencia Maratonu’nda kişisel en iyi derecesini 3 dakika 36 saniye geliştirerek, Türkiye tüm zamanlar listesinde 8. sıraya yükseldi.

- N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, tadınlarda Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

- Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, Türkiye rekoru kırarak 7. oldu.

ATLETİZM

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın İstanbul’da yapılacağı açıklandı.

- Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda milli atletler 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye’yi sıralamada birinciliğe taşıdı.

- Milli çekiççi Eşref Apak, 5. kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

TEKVANDO

-Milli tekvandocular, Bosna Hersek’te düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası’nda 2’si gümüş, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

- Kadın Tekvando Milli Takımı, Fujairah Açık Turnuvası’nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

- Almanya Açık Tekvando Turnuvası’nda Rukiye Yıldırım, Zeliha Ağrıs ve Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. Hatice Kübra İlgün ise bronz kazandı.

BOKS

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası’nda 3 madalya kazandı. Şennur Demir altın, Busenaz Çakıroğlu gümüş, Aycan Güldağı ise bronz elde etti.

JUDO

n Macaristan’da düzenlenen Budapeşte Grand Slam’da milli judocular Vedat Albayrak ve Kayra Sayit altın madalya kazandı.

HALTER

n Halter Milli Takımı, 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası’nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 20 madalya ile tamamladı.

KARATE

-Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş’ın, karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde ettiği açıklandı.

TENİS

- Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

- Cem İlkel, Fransa’nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası’nda şampiyon oldu. Milli sporcu kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.

- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul tekler final maçında Kanadalı Bouchard’ı 2-1 yenen Rumen Maria Tig, şampiyon oldu.

YÜZME

-Yüzmede 2020 yılında Emre Sakçı en çok konuşulan isim oldu. Uluslararası Yüzme Ligi’nde Fenerbahçe’nin milli yüzücüsü Sakçı hem kırdığı rekorlar, hem de kazandığı madalyalarla organizasyona damgasını vurdu. 50 ve 100 metre kurbağlamada zirveye çıkan Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvarda dünyanın en iyi 2. derecesini elde ederken, bu klasmanda en hızlı 2. yüzücü unvanını da kazandı.

- Milli yüzücü Merve Tuncel, Fransa’da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour’da 1500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti. Tuncel ayrıca Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 1500m serbest stil gençler kategorisindeki 15:45.29’luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırdı.

- Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa’da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour’da birinciliğe ulaştı. Böcekler, 400 metre serbest stilde, 4.09.60’lık derecesiyle yeni Türkiye rekoruyla ilk sırayı aldı.

GÜREŞ

- Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 8 ay uluslararası turnuvalardan uzak kalan milli güreşçiler, Polonya, Rusya ve Hırvatistan’da düzenlenen organizasyonlarda toplam 46 madalya kazandı.

- Bireysel Dünya Kupası’nda Serbest stilde 2 gümüş, 4 bronz, grekoromende 3 gümüş, 1 bronz, kadınlarda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandık.

-Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Süleyman Karadeniz, Türkiye’ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi.

- Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, Nihat Kabanlı hayatını kaybetti.