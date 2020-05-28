Salih Uçan: Advocaat her röportajda oyunculara sallıyordu

Bucaspor altyapısında yetişen, 18 yaşında Fenerbahçe'ye gelen Salih Uçan, Roma, Sion, Empoli formaları giydi. Bugün Aytemiz Alanyaspor'un başarısı için ter döküyor. Sarılacivertli taraftarın UEFA Kupası final yolunda "Orta saha Salih Uçan'la gidiyoruz Amsterdam'a" tezahüratları yaptığı genç yetenek bugün 26 yaşında… O günleri ve bugünü konuştuk:

Alanyaspor'un sırrı nedir? Önce Ozan Tufan kendine geldi şimdi sen. Size ne yapıyorlar?

Burası farklı bir camia. Sıcak bir ortam var. Alanya da yaşamak için mükemmel bir yer. Vagner Love geldi, Beşiktaş'a gitti. Merih geldi, Juventus'a kadar yükseldi. Ozan geldi, tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Yöneticisiyle, hocasıyla mükemmel bir ekip. Maaş günü geldiği gün paralar yatıyor. Başkan primleri ödüyor. Hepsi bir araya gelince ortaya değerli bir kulüp çıkıyor.

Erol Bulut nasıl bir teknik adam?

Çok enerjik. Lisan bilen bir teknik adam. Her oyuncusuyla bire bir iletişim kuruyor. Oyuncularla arasında yaş farkı olmaması da bir başka avantaj. 4-2-3-1 oynuyoruz ama skora göre esnek taktikler geliştirebiliyor. Avrupai bir hoca. Önü çok açık. İnşallah hedefi olan takımlara ve Avrupa'ya gider.

Erol Bulut, Fenerbahçe ile anılıyor. Başarılı olur mu?

Fenerbahçe, 3-4 sezondur zor durumlardan geçiyor. Farklı bir camia. Başakşehir'de yardımcı hocalık yaptı. Yeni Malatya ve Alanya'da çalıştı. Buralarda şampiyonluk beklentisi yok. Ama Fenerbahçe'de baskı olacak. Başarabilir. Ortamı biliyor. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla taraftarın Erol hoca isteği var. Giderse inşallah başarılı olur.

DÜZENLİ OYNARSAM MİLLİ TAKIM OLUR

EURO 2020'nin ertelenmesi senin gibi aday futbolcular için şans mı?

Genç ve sakatlıkları bulunan oyuncular için ertelenmesi fırsat. Ama mesela Emre Belözoğlu için kötü oldu. Bu sene Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alacaktı. Bırakırsa seneye yer alamayacak. Her Türk futbolcu o formayı giymek ister. Orayı hayal eder. Şenol Hoca, bana düzenli oynamam gerektiğini söyledi. Kendisine hak veriyorum.

BENFİCA MAÇININ SONUCUNU DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM

Emre Belözoğlu ile Totti hariç, Roma ve Fenerbahçe'de en çok etkilendiğin oyuncular?

Mehdi Benatia, De Rossi , Pjanic, Alex.

Fenerbahçe'de bir maçın sonucunu değiştirmek isteseydin…

Lizbon'daki Benfica maçı (1-3). Attığım golle takım çeyrek finale kalmış. İlk Benfica maçında muhteşem bir futbol var. O maçta gerçekten şanssızlık öncesinde başladı.

EMRE TFF'DE GÖREV ALMALI

Yeni sezonla birlikte Fenerbahçe'de gençlere yönelme hareketi olacak. Bu hamleyi nasıl buluyorsun?

Bu konu ben gençken de konuşuluyordu, 10 sene geçti hâlâ konuşuluyor. Genç oyuncu hep gelecek. Önemli olan kulüplerin şans vermeleri. Yoksa 50 yıl sonra yine aynı şeyleri konuşuruz. Geçen gün sosyal medyada bir haber okudum. Haaland'ın menajeri, "Eğer onu Juventus'a götürseydik, genç takıma yollanacaktı. Ama Dortmund'da direkt olarak oynuyor" demiş. Bizde de gençlere bakış açısı böyle maalesef. A takımda düşünmek için cesur olamıyoruz. Buca'da borçtan küme düşünce şans buldum.Yusuf Yazıcı da Trabzonspor'da transfer yapılamadığı için oynadı. Güvenip oynatırsan kazanırsın.

Emre Belözoğlu'nun, resmi olarak açıklanmasa da futbol yönetiminde görev alması bekleniyor, nasıl değerlendirirsin?

Türkiye'nin tartışmasız en kariyerli ismi Emre Belözoğlu. Onun için hayırlısı olsun. Sadece Fenerbahçe'de değil, TFF'de de görev almalı ve ülkeye hizmet etmeli.

EN BÜYÜK ETKİYİ KOCAMAN YAPTI

Kariyerine etki eden hoca kim?

Bucaspor'da oynatıp Fenerbahçe'ye gitmemi sağlayan Sait Karafırtınalar... Fenerbahçe'ye 18 yaşımda gittim. Salih Uçan konuşuluyorsa, Fenerbahçe'deki ilk senesi nedeniyle konuşuluyor. En büyük etki Aykut Kocaman diyebilirim. Beni A Milli Takım'a çağıran Fatih Terim'i söyleyebilirim. Bu sezon böyle devam ederse, Erol Bulut da diyebilirim!

"Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ı sevmediğimi daha önce de söylemiştim. Her röportajda oyunculara sallıyordu, bir gün sonra kakara kikiri. Kariyerine bir şey diyemem ama onu seven kimse yoktu."