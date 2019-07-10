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10.07.2019 - 18:35 | | AA

Salih Uçan Aytemiz Alanyaspor'da

Eski Fenerbahçeli futbolcu Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Salih Uçan Aytemiz Alanyaspor'da
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Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, son olarak İtalya'nın Empoli takımında oynayan 25 yaşındaki Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

Daha önce Fenerbahçe, Sion ve Roma'da da forma giyen orta saha oyuncusu, son olarak Empoli için ter dökmüştü. Salih, Empoli'de 14 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

 

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