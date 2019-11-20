Salih'ten dobra sözler! Fenerbahçe, Ersun Yanal, Roma...

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan ancak beklenen patlamayı yapamadıktan sonra kariyeri düşüşe geçen ve şu anda Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan'dan birçok konuda çarpıcı açıklamalar geldi.

Bugün bu röportajı yapmaya iten en büyük sebeplerden biri de Ozan Tufan'ın Alanyaspor'da yaptığı "kariyer dönüşü" oldu! Salih Uçan'dan da bu dönüşü beklemek bizim hakkımız diye düşünüyoruz?

"Geleceği görmemiz mümkün değil ancak kendimi çok iyi hissediyorum ve doğru yerde, doğru takımda olduğumu düşünüyorum. Ozan Tufan, Merih Demiral Alanyaspor'da harika bir performans gösterdi ve dönüşü gerçekleştirdi. Ben de yeterince şans bulduğum ancak bunu yapabilirim. Salih Uçan'ın 30-40 maç düzenli oynaması durumunda bu dönüşü gerçekleştirebileceğini herkes biliyor, ben de kendime inanıyorum, çevremdeki herkes de bunu söylüyor"

Alanyaspor, ligdeki en iyi dönemini geçiriyor ve bu başarılı süreç sadece yetenek, çalışma ile olabilecek bir durum değil diye düşünüyoruz! Fenerbahçe ve Roma gibi kulüplerden forma giyen Salih Uçan'dan dinlemek istiyoruz; Alanyaspor'un sihri nedir?

"Geçen sezona göre çok farklı bir değişiklik olmadı takımda ve yeni oyuncular ile beraber Alanyaspor daha güçlü bir hale geldi. Geçen sezona göre takıma daha da kaliteli oyuncular eklendi ki, şu anda Alanyaspor'un durumu daha iyi gözüküyor. Şu anda iyi gidiyoruz, geçen sezon da Kasımpaşa sezona iyi başlamıştı ama daha sonra kötü bir hava oluştu ve 2-3 puanla ligde kalmayı başardılar. Alanyaspor şu anda iyi gidiyor ancak bu tip durumları da iyi analiz ediyoruz, ayağımız yere basıyor ve kimse "Aaa beyler şampiyonluğa gidiyoruz" havasına kimse girmiyor. Bu ne zaman belli olur; Başakşehir gibi 2-3 sezon liderliğe, şampiyonluğa oynarsan o zaman belli olur. Alanyaspor'un tarihinde şampiyonluğa oynayan bir durumu olmadı, o yüzden de şu anda şampiyonluktan bahsetmiyoruz. 11 haftayı geride bıraktık ve birçok önemli maça çıktık, iyi bir süreç geçirdik. Alanyaspor hem camiası, hem yönetimi olarak farklı bir camia ve bir bütünlük var. Ben de birçok takımda oynadım ve bunu görebiliyorum. Oyuncu grubunun arasının bu kadar iyi olduğu başka bir takım görmedim, bunlar bir araya geldiği zaman başarı da doğal olarak geliyor"

Marmarisspor dönemine dönmek istiyoruz. Daha o günlerde "Marmaris'te inanılmaz bir yetenek var" haberlerini okuyor, videolarını izliyorduk. Marmaris'teki hikayen nasıl başladı Salih?

"Marmaris'te "Salih Uçan" her zaman elle gösterilen bir oyuncuydu. Bu da benim yeteneğimden dolayıydı. 2008'de Marmaris'ten, Bucaspor'a transfer oldum, 14-15 yaşındaydım. İki sene Bucaspor altyapısında oynadım. 2 sene altyapıda oynadıktan sonra U15'te milli takıma yükseldim ve bütün maçlarda da iyi oynamaya başladım. İki sezon sonra Bucaspor'un başına Samet Aybaba hoca geldi ve beni A Takım'a aldı, daha çok gençtim. Bucaspor daha sonra bir alt lige düştü ve transfer yasağı geldi, bu da takım içerisinde yer alan gençler için oynama fırsatı oldu, ben de tamamen oynama fırsatını o süreçte buldum. O sezon, 27 maça çıktım, maçların büyük bir bölümünü de iyi performansla geçirdim"

Marmaris, Bucaspor derken Fenerbahçe hikayen başladı. Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'de bir ivme yakaladın ama olmadı Salih! Neden?

"1.Lig'den Fenerbahçe'ye genç bir futbolcu olarak gelmiştim, kimse benden büyük beklentiler içerisinde değil ama Aykut Kocaman hocayla konuştuk ve "Kupada şans bulacaksın değerlendirmeye çalış dedi". Ben de, o maçlara çıktım ve iyi bir performans gösterdim, Aykut Kocaman hoca da o dönemde benim arkadam durdu, ben de çıktığım maçlarda goller attım, asistler yaptım, takıma galibiyetler kazandırdım. Avrupa Ligi'nde gol attım, Fenerbahçe çeyrek finale kaldı. Marmaris'ten çıkan Salih, merdivenleri birer birer değil üçer beşer atlayarak tepeye çıktı ama ülkemizde medya, "genç futbolcu" olunca hemen seni "yıldız gibi yükseltiyor. Neden? Her sene 15 tane Salih gibi genç futbolcu çıksa medyanın yaklaşımı da böyle olmaz. Fenerbahçe'nin tarihine bakıyoruz mesala kaç tane genç oyuncu çıktı son 10 senede? Sayamıyoruz. Genç oyuncu şu anda zor, medya da seni yükseltiyor ve bir anda "oldum" havasına giriliyor"

Sana göre Fenerbahçe'de her şey yolunda giderken; Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi bir anlamda kırılma noktası oldu. Fenerbahçe'deki "o kırılma anını" biraz anlatır mısın?

"Fenerbahçe'de iyi giderken hoca değişikliği oldu ve takımın başına Ersun Yanal geldi! Biz, Ersun Yanal hocayla yüz yüze konuştuğumuz zaman da "Salih daha çok gençsin, daha tecrübeli oyuncuları kullanacağım" dedi. Tamam hocam, çalışmaya devam dedik. Bu, Ersun hocayla yüz yüze konuştuğumuz bir şeydi. Ondan sonra bizim takım şampiyon oldu. Benim de Fenerbahçe ile 3-4 yıllık bir sözleşmem vardı ama ne oldu, Ersun hoca geldiği zaman ben daha az oynamaya başladım, tam ivme yakalamışken; boşa geçen bir sezonun içerisine girmeye başladım"

Fenerbahçe'de oynamadığın dönemde Roma'nın seni transfer etmek istemesi sadece kaderin bir cilvesi olamaz sanırım?

"Fenerbahçe'de oynamıyordum ama Roma geldi beni istedi. Tabii Roma, benim o sezon Fenerbahçe'deki performansımla değil, bir sezon önce lige, kupada ve Avrupa'da oynadığım 11 tane maçı canlı izleyerek beni transfer etti, Roma'nın beni izlediğinden haberim bile yoktu. Bunlar sadece yetenekle olacak şeyler değil, Roma gibi kulüpler her şeyi tek tek araştırıyor. Roma benimle beraber çok ciddi bir yatırıma da girdi. Yaklaşık 4-5 milyon euroluk bir kiralama bedeli verdiler ancak daha öncesinde Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etmişler; Aziz başkan da "Ben, Salih'i vermek istemiyorum" demişti. Transfer yatmak üzereydi ve daha sonradan bir formül bulundu ve transfer gerçekleşti"dedi.

Peki Salih Uçan, Roma'ya transfer olmasaydı da Fenerbahçe'de kalsaydı nasıl bir süreç kendisini bekleyecekti?

"Fenerbahçe'den Roma'ya transfer oldum; bir ay sonra Ersun Yanal ayrıldı ve takımın başına İsmail Kartal hoca geldi. İsmail hoca da benim antrenmanlarımı, performansımı biliyordu. Büyük bir ihtimalle Aykut Kocaman hoca kalsaydı; o sene Fenerbahçe'de oynardım, sonuçta Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile her zaman beraberdik, sürekli konuşuyorduk. Hem İsmail hoca hem de Aykut hoca bana güveniyordu, yapabileceklerimi biliyordu. Fenerbahçe'de o zaman kalsaydım, oynayabilirdim ama hoca bana "tecrübeli oyuncuları oynatacağım" dedi, bu ne demek "seni oynatmayacağım" demek; ben de Roma fırsatını değerlendirmek istedim.

Biraz Roma dönemini konuşmak istiyoruz! Fenerbahçe'den Roma'ya giden Salih Uçan'ın kariyer akışının değişmemesinde Salih Uçan'ın hiç mi payı yok?

"Fenerbahçe'den Roma'ya transferi aslında sadece "transfer" olarak düşünmemek gerekiyor. Ben, aslında Roma'nın bir projesiydim. Benim gibi bir de Parades vardı, o da Arjantin'den gelmişti. İkimiz de aynı seviyedeydik. Ben, o dönemde kamp dönemini iyi geçirdim, antrenmanları iyi geçirdim. Roma, dedi ki; "Salih Uçan'ı takımda tutalım, Parades'i gönderelim." Roma'nın o zamanki tercihi ben oldum. Sonra, ben takımda kaldım, az oynadım. Çünkü o zaman Totti oynuyor, skor ne olursa olsun Totti oyuna giriyor. Bir de Roma'da öyle bir takım vardı ki, Gervinho, Muhammed Salah, Rossi, Dzeko, Pjanic, Raja! Bu adamların biri çıkıyor, biri giriyor. Roma'da bütün hocalar benden çok memnumdu ve o zaman Roman sportif direktörü Walter Sabatini ile konuştuk ve "Salih senin kontratını şu anda ödeyemiyoruz, 11 milyon euroluk bir opsiyon var ama seni İtalya'dan takımlar soruyor. Futbolculuğun ile ilgili hiçbir şey söylemiyorum ama paranız varsa; Salih Uçan'ı alın diyorum" dedi"

Fenerbahçe'de olduğu gibi Roma'da da beklediğin gibi işler yolunda gitmedi ve daha sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönmek zorunda kaldın. Bu kez olacak demedin mi?

"Fenerbahçe benim için bir satın alma opsiyonu belirledi ve bu bedel biraz yüksek geldi. Roma'da benim adıma her şey çok güzel gidiyordu ancak opsiyon kullanılmayınca daha sonra Fenerbahçe'ye geri döndüm. Fenerbahçe'de de iyi başladım, antrenmanlar, hazırlık maçları iyi gidiyor, hoca da Vitor Pereira. İki maça çıktık, Pereira da beni oynatıyor; aaa bir baktık Aziz başkan; Pereira'yı yolladı; Advocaat geldi, bir maç oynadım; daha sonra yine yedek, yine başa döndük. Her şey tek taraflı değil, bu şekilde düşünmemek gerekiyor"