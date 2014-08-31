Salomon Kalou Hertha Berlin'de

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanHertha Berlin, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Fildişi Sahili oyuncusuSalomon Kalou'yu transfer ettiği bildirildi.

Hertha Berlin Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Fildişi Sahili milli takımı oyuncusu Kalou ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hertha Berlin'in menajeri Michael Preetz, Kalou'nun Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve milli takımda oynadığı karşılaşmalarda klasını ispatlayan çok iyi forvetlerden biri olduğunu ifade etti.

Tecrübeli oyuncunun Hertha Berlin'e transfer olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Preetz, Kalou'nun Chelsea takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığına da işaret etti.

Fildişi Sahili oyuncusu Kalou da, İngiltere ve Fransa'daki dönemden sonra Bundesliga ve Hertha'da forma giyeceği süre için heyecan duyduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncu, Hertha Berlin'in kendisini transfer etmek için yoğun çaba sarfettiğini ifade ederek, Berlin'in dünyaya açık çok kültürlü bir metropol olduğunu da kaydetti.

Kalou, Fildişi Sahili milli takımında 67 maçta 23 gol kaydetti. Kariyerine Hollanda'nın Feyenoord Rotterdamm ve Excelsior Rotterdam takımlarında başlayan tecrübeli oyuncu, daha sonra Chelsea'ye ardından da Lille takımına transfer oldu. Chelsea takımıyla 2010 yılında Premier Lig şampiyonu olan ve 4 kez İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan Kalou, 2012 yılında Chaelsea'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı kadroda yer aldı. Chelse takımıyla çıktığı toplam 251 maçta 60 gol attı. Lille takımında forma giydiği süre içinde Fransa Ligi'nde de 67 maçta 30 gol kaydetti.