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29.06.2020 - 10:34 | |   ANKARA (AA)

Salzburg üst üste 7. kez şampiyon

Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde Salzburg, evinde Hartberg'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

 

Salzburg, Red Bull Arena'daki şampiyonluk grubu 8. hafta karşılaşmasında ağırladığı Hartberg'i Andre Ramalho, Hwang Hee-Chan ve Patson Daka'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. 

Salzburg üst üste 7. kez şampiyon

Normal sezonu lider tamamlayan ve şampiyonluk grubunda da 44 puana ulaşan Salzburg, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Rapid Wien'in 9 puan önüne geçerek şampiyonluğu garantilemiş oldu. Salzburg böylece, üst üste 7. olmak üzere 14. şampiyonluğunu elde etti.

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