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20.10.2020 - 15:15 |

Samatta için takipten çıktılar

Tanzanyalı futbolseverlerin, Samatta’ya adil davranmadığını düşündükleri için Aston Villa’nın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktıkları ortaya çıktı.

Samatta için takipten çıktılar
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ülkesindeki futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertliler 27 yaşındaki santrforu 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.

Samatta’nın İngiliz ekibine transfer olmasıyla Aston Villa’nın sosyal medya hesaplarını takibe alan bir çok Tanzanyalı futbolseverin, oyuncunun buradan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından, Aston Villa’nın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı. Tanzanya basınındaki haberlere göre taraftarların, kulübün futbolcuya adil davranmadığını düşündükleri için bu yönde bir harekette bulundukları belirtildi.

Mbwana Samatta’nın transferiyle birlikte Aston Villa’nın takipçisi olan bazı Tanzanyalı futbolseverlerin ise Premier Lig ekibini desteklemeye devam ettikleri ifade edildi. 2018-19 sezonunda Gent’te 32 golle kapadığı sezonun ardından gittiği Birmingham temsilcisinde Samatta, 14 Premier Lig maçına çıkarak 1 gol kaydetti.

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Samatta için takipten çıktılar

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