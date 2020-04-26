Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Sambia'dan iyi haber! Komadan uyandÄ±rÄ±ldÄ±...
26.04.2020 - 15:30 |

Sambia'dan iyi haber! Komadan uyandÄ±rÄ±ldÄ±...

KoronavirÃ¼s semptomlarÄ±nÄ± Ã§ok aÄŸÄ±r geÃ§iren ve komada tutulan Montpellier'nin 23 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ± Junior Sambia'dan gÃ¼zel haber geldi. GenÃ§ orta sahanÄ±n komadan uyandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve solunum cihazÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Sambia'dan iyi haber! Komadan uyandÄ±rÄ±ldÄ±...
Celal Umut Eren/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

KoronavirÃ¼se yakalanarak yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan ve 'yapay koma' halinde tutulan Junior Sambia'dan iyi haber geldi.

Fransa'da Montpellier'de oynayan 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun son 24 saatte belirtilerinin iyi yÃ¶nde seyrettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Sambia'nÄ±n menajeri ve kaldÄ±ÄŸÄ± hastaneden yapÄ±lan bilgilendirmeden genÃ§ orta sahanÄ±n ÅŸu an iÃ§in komadan uyandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca sabah saatlerinden itibaren de solunum cihazÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. BirkaÃ§ gÃ¼n daha yoÄŸun bakÄ±mda tutulacak Sambia'nÄ±n daha sonra tedavinin sÃ¼recine gÃ¶re taburcu edilebileceÄŸi bildirildi.

Â 

Sambiadan iyi haber Komadan uyandÄ±rÄ±ldÄ±...

Â 

Hakim Ziyech Eredivisie'nin iptal kararÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Uygun: 1 ayda hazÄ±r hale geliriz

Uygun: 1 ayda hazÄ±r hale geliriz

Stackhowiak sözleÅŸmesini feshetmesinin nedenini açÄ±kladÄ±

Stackhowiak sÃ¶zleÅŸmesini feshetmesinin nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Dries Mertens'in talipleri artÄ±yor

Dries Mertens'in talipleri artÄ±yor

Bakan KasapoÄŸlu'ndan olimpik ve paralimpik sporculara tesis müjdesi

Bakan KasapoÄŸlu'ndan olimpik ve paralimpik sporculara tesis mÃ¼jdesi

SÄ±radaki Haber