Sambia'dan iyi haber! Komadan uyandÄ±rÄ±ldÄ±...

KoronavirÃ¼se yakalanarak yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan ve 'yapay koma' halinde tutulan Junior Sambia'dan iyi haber geldi.

Fransa'da Montpellier'de oynayan 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun son 24 saatte belirtilerinin iyi yÃ¶nde seyrettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Sambia'nÄ±n menajeri ve kaldÄ±ÄŸÄ± hastaneden yapÄ±lan bilgilendirmeden genÃ§ orta sahanÄ±n ÅŸu an iÃ§in komadan uyandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca sabah saatlerinden itibaren de solunum cihazÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. BirkaÃ§ gÃ¼n daha yoÄŸun bakÄ±mda tutulacak Sambia'nÄ±n daha sonra tedavinin sÃ¼recine gÃ¶re taburcu edilebileceÄŸi bildirildi.

Â

Â