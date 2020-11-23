Samet Aybaba: "Yasir'in kemiğinde kırık var"

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayerispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

"Pozisyonlar ile ilgili daha çok yorum yapmamız, planlamamız lazım. Futbol bu. 10 kişi kaldıktan sonra dönebiliyor. Şimdi içeride çok keyifliler. Umarım bu keyif gelecek haftalara da yansır" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda yaptığı 7 kurtarış ile dikkat çeken kaleci Silviu Lung ve Yasir'in sakatlıkları ile ilgili de konuşan Aybaba, "Lung'un adalesinde yırtık var. Yasir'in kemiğinde kırık var" ifadelerini kullandı.