Sampdoria – Napoli maçı canlı bahisle Misli.com'da

Kötü gidişatı durduramayan Sampdoria, 5-1’lik Lazio hezimetinden sonra kendi evinde Sassuolo ile de golsüz berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sahasında bu sezon sadece 3 galibiyet alan ekipte Bartosz Bereszynski cezalı olduğundan, Alex Ferrari ve Fabio Depaoli de sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyorlar.

Geçtiğimiz maça kadar 12 haftada sadece 1 galibiyet alan, teknik direktörlüğe Gattuso’yu getirdikten sonra da üst üste yenilgiler alan Napoli, Juventus’a patladı ve 2-1’lik kimsenin aklından geçirmediği bir galibiyet aldı. Maksimovic, Koulibaly, Kevin Malcuit, Faouzi Ghoulam ve Allan sakatlıkları nedeniyle oynamayacak oyuncularken teknik direktör Gattuso, Ruiz ile Demme’nin de sahada olmayacaklarını açıkladı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERE GÖZ ATALIM!

Napoli rakibine karşı son 8 maçta 7 galibiyet aldı.

Napoli rakibine karşı son 10 maçın 9’unda en az 2 gol kaydetti.

Sampdoria bu sezon sahasındaki 11 maçta 3 galibiyet aldı.

Napoli’nin ligdeki son 6 deplasman maçının 5’inde Karşılıklı Goller geldi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilen maç öncesinde Misli.com üyelerinin %75’i kuponlarında Napoli galibiyetini işaretlemiş durumdalar.

MİSLİ.COM İTALYA YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Napoli’nin Juventus karşısındaki oyun performansı iyiydi. Asıl sorun bu tempoda devam edebilecekleri. Takım içindeki huzursuzluğun sonra ermesi gerekiyor ve taktiksel anlamdaki eksikler giderilince Napoli, eksi seviyesine yaklaşabilir. Sampdoria, savunma oyunundaki iradesiyle yol almak istiyor. Fakat taraftarın durumdan memnun olmadığını belirtmek istiyorum. Raineri gibi tecrübeli teknik adamların taraftarı memnun edecek oyun tercihleri kullanmaları imkansız. Sampdoria, savunma disiplinden vazgeçmeyecektir. Napoli’de Allan, Malcuit, Ghoulam, Koulibaly ve Younes, sakat olan isimler. Ev sahibi ekipte Berezsynski, cezalı, Depaoli’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Napoli, Gattuso ise kontrollü oyunu benimsedi. Sampdoria, özellikle ligin güçlü takımları karşısında savunmada daha kontrolcü. İki takımın taktiksel yapısını gözeterek düşük skorlu bir maç bekliyorum. Tercihim 2,5 gol altı bahsi olacak.