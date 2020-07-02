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HaberlerBasketbol Haberleri Şampiyon Baskonia, Dusko Ivanovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı
02.07.2020 - 15:29 | | AA

Şampiyon Baskonia, Dusko Ivanovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Baskonia, başantrenör Dusko Ivanovic'in sözleşmesinin bir yıl uzattı.

Şampiyon Baskonia, Dusko Ivanovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı
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Baskonia Kulübünden yapılan açıklamada, Baskonia'ya tarihindeki 4. şampiyonluğu yaşatan Ivanovic ile varılan anlaşmayla sözleşmenin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Şampiyon Baskonia, Dusko Ivanovicin sözleşmesini bir yıl uzattı

Karadağlı başantrenörün, 2000-2005, 2008-2012'den sonra Baskonia'daki üçüncü sezonunun devam ettiği vurgulandı.

ACB ve Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar toplam 613 maçta Baskonia'nın başında olan 62 yaşındaki Ivanovic, takımına 412 galibiyet kazandırdı.

Baskonia, Kovid-19 salgınından dolayı bu sezon ilk defa denenen ve lig sıralamasındaki ilk 12 takımın katıldığı organizasyonda finale kalıp, Barcelona karşısında aldığı galibiyetle 10 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan Ivanoc, aralık ayında ayrılarak Baskonia'nın başına geçmişti.

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