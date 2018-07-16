Şampiyon Fransa kahraman gibi karşılandı!

2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı, Cumhurbaşkanlığı resepsiyonu için geldikleri Şanzelize'de yüz binlerce taraftar tarafından karşılandı.

Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa Milli Takımı, kahraman gibi karşılandı. Bu gece Fransa Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katılacak milli takımı, yüz binlerce Fransız, Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde toplanarak karşıladı. Takım kaptanı Hugo Lloris'in elinde kupayla gelmesiyle kutlamaların coşkusu katlanarak arttı.

Sabah saatlerinden beri Şanzelize meydanında toplanan yüz binlerce Fransız, kavurucu sıcağın altında saatlerce kahraman ilan ettikleri milli takımlarını bekledi. Fransızlar şampiyonluğu uçuş gösterileri, havai fişekler, bandolar ve geçit törenleriyle kutladı.

Milli takımın 23 oyuncusundan 19'unun ailelerinin göçmen kökenli olmasına dikkat çeken yorumcular, bu oyuncuların göz ardı edilen kenar mahallelerden yükselerek buraya geldiklerini hatırlattı.