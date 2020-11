Şampiyon jimnastikçiler açıkladı! ''Hedefimiz olimpiyatlar''

Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcuları, başarıya nasıl ulaştıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Milli cimnastikçiler, pandemi döneminde birbirleriyle bağlantılarını koparmamak için online görüntülü antrenman yaparak, bu dönemi çok iyi değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de altın madalyayı sağlık çalışanlarına armağan ettiklerini belirtti.

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 3 çember 2 labut aletinde altın madalya kazandı. Milli cimnastikçiler, pandemi döneminde bazen salonda günde 8 saat, bazen evlerinde birbirleriyle bağlarını koparmamak için görüntülü 3-4 saat çalışarak şampiyonaya hazırlandı. Milli sporcuları başarıya götüren en önemli etkenler arasında çok iyi arkadaş olmaları da yer aldı. 5 kız kardeş gibi olan milli cimnastikçiler, pandemi dönemini çok iyi değerlendirip, hayallerinin de ötesine geçerek altın madalyaya uzandı.

SUAT ÇELEN: ''SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARMAĞAN EDİYORUZ'

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, çok büyük bir başarı elde ettiklerini, ritmik cimnastikte dünya şampiyonalarına ve Avrupa şampiyonalarına katılmanın, hatta finallere kalmanın hayal bile edilemediğini anlatarak, "Ama biz buna inandık. Çok güzel bir ekip kurduk, bir aile olduk. 3 tane ülkeyi Ukrayna'da hatta Ukrayna'yı Ukrayna'da geçerek altın madalyaya ulaştık. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu pandemi dönemini sportif açıdan en iyi geçiren ülkelerden biri olduğumuzu da kanıtlamış olduk. Pandemi sürecinde her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarına ve ritmik cimnastik kadınlarımızın yaptığı bir spor olduğu için Türk kadınlarına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÜLKER BAĞIŞLAYAN: ''HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR''

Milli Takım Koordinatörü Ülker Bağışlıyan, Rusya, Bulgaristan gibi ülkelerin çok güçlü olduğuna vurgu yaparak, "Bizim onların seviyesine gelebilmemizin hayal olduğu düşünüyorduk. Ama o hayalin gerçekleştiğini görmek ve benim de bunu yaşamam çok kıymetli. Bizim hedefimiz ilk 3'e girmekti ve 1inci olarak döndük. Çok gururluyuz ve mutluyuz. Çocuklarımız öyle bir savaştılar ki Türk takımı olduğumuzu bu branşta da göstermiş olduk. Ritmik cimnastiğin kadın sporu olmasının da bizim için önemi vardı. Bundan sonraki süreçte de eğer olimpiyat kotası da alırsak bu çok daha kıymetli olacak. Biz bu branşta bir tarih yazdık. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlar, inşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

PERİ BERKER: ''5 KIZKARDEŞ GİBİ OLDUK''

DHA'ya konuşan sporculardan Peri Berker, ablasının da cimnastik yaptığını ve onun vesilesiyle bu spora başladığını söyledi. Berker, takım arkadaşlarıyla aralarında güçlü bir bağ olduğunu ve 5 kız kardeş gibi olduklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinde bağımızı koparmadık. Evde antrenmanlarını görüntülü görüşerek yaptık. Beraber saat belirleyip matlarımızı serip ısınmaya başlıyorduk. O şekilde antrenmanlarımızı sürdürdük. Aynı anda aynı sayıyla antrenmanlarımızı yapıyorduk. 1,5- 2 ay sonra bizim için özel izin alındı ve salonda mesafeli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Çevreden aldığımız tepkiler bizi o kadar mutlu ediyor ki emeğimizin karşılığını aldığımızı anlıyoruz" diye konuştu.

AZRA AKINCI: ''GÖRÜNTÜLÜ ANTRENMANLARIMIZ 3-4 SAAT SÜRÜYORDU''

4,5 yaşında cimnastiğe başladığını anlatan Azra Akıncı ise pandemi döneminde bile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Online görüntülü antrenmanlarımız günlük 3'er 4'er saat sürüyordu. Kondüsyon, esneklik, denge üzerinde çalışıyorduk. Türkiye'nin tarihinde ilk kez ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonluğu kazandık. Ritmik cimnastikte bizden önce Avrupa'da finale bile kalınmazken biz 1'inci olunca çok gururlandık" ifadelerini kullandı.

DUYGU DOĞAN: ''HEDEFİMİZ OLİMPİYAT KOTASI ALMAK'

Kaptan Duygu Doğan ise cimnastiğe 8 yaşında başladığını söyleyerek, "Pandemi sürecini en iyi geçiren ülke olduğumuzu Avrupa şampiyonasında kanıtladık. 12 sene boyunca resmen bu an için çalıştık. 2,5 dakikalık serimiz için haftanın 6 günü her gün 8 saat çalıştık ve her saniyesi çok önemliydi, en ufak bir hatada bu bizi madalyadan edebilirdi. Şu an için en büyük hedefimiz 2021 yılında Avrupa şampiyonasında olimpiyat kotası almak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek" dedi.