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13.09.2020 - 01:47 |

Åžampiyon Liverpool yeni sezona galibiyetle baÅŸladÄ±

Liverpool, 2020-2021 sezonunun ilk haftasÄ±nda gol dÃ¼ellosuna sahne olan maÃ§ta Leeds United'Ä± 4-3 maÄŸlup etti.Â

Åžampiyon Liverpool yeni sezona galibiyetle baÅŸladÄ±
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Ä°ngiltere Premier Lig'de son ÅŸampiyon Liverpool, 2020-2021 sezonunun ilk haftasÄ±nda gol dÃ¼ellosuna sahne olan maÃ§ta Leeds United'Ä± 4-3 maÄŸlup etti.Â 

Anfield StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Liverpool, 4. dakikada Muhammed Salah'Ä±n penaltÄ± golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Salah, Liverpool'da Ã¼st Ã¼ste 4. sezon ligdeki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda gol atan ilk oyuncu oldu.Â 

Leeds United, 12. dakikada Jack Harrison ile 1-1 beraberliÄŸi yakalarken, ev sahibi ekip 20. dakikada Virgil Van Dijk ile bir kez daha Ã¶ne geÃ§ti.

Pes etmeyen Leeds United, 30. dakikada Patrick Bamford ile yeniden beraberliÄŸi bulsa da 33. dakikada tekrar sahneye Ã§Ä±kan Muhammed Salah skoru 3-2'ye getirdi ve Liverpool devreyi Ã¶nde kapattÄ±.

Â Ä°kinci yarÄ±ya iyi baÅŸlayan Leeds United, 66. dakikada Mateusz Klich'in golÃ¼yle skoru 3-3 yaptÄ±. Liverpool'da 88. dakikada penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle "hat-trick" yapan Muhammed Salah, maÃ§Ä±n sonucunu belirledi: 4-3.Â 

Liverpool, ligdeki ikinci maÃ§Ä±nda 20 EylÃ¼l'de Chelsea'ye konuk olacak.

Åžampiyon Liverpool yeni sezona galibiyetle baÅŸladÄ±

Liverpool'un Leeds Galibiyetinin Perde ArkasÄ±

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