22.08.2020 - 00:17 |
Şampiyon Sevilla | Sevilla - Inter: 3-2
UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol devi Sevilla ile İtalyan devi Inter karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmayı 3-2 kazanan Sevilla kupayı 6. kez kazandı.
UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Inter karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Rheinenergiestadion'da oynanan mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.
Sevilla'nın gollerini 12. ve 33. dakikalarda L. de Jong ve 74. dakikada kendi kalesine Lukaku kaydetti. Inter'in gollerini 5. dakikada penaltıdan Lukaku ve 35. dakikada Godin kaydetti.
6. kez kupayı kazanan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda bulunuyor.
İLK 11'LER
Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, De Jong, Suso
Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, L. Martinez
Inter'in 2019-20 Uefa Avrupa Lig'inde Attığı Tüm Goller