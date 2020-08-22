MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Şampiyon Sevilla | Sevilla - Inter: 3-2
22.08.2020 - 00:17 |

Şampiyon Sevilla | Sevilla - Inter: 3-2

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol devi Sevilla ile İtalyan devi Inter karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmayı 3-2 kazanan Sevilla kupayı 6. kez kazandı.

Şampiyon Sevilla | Sevilla - Inter: 3-2
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Inter karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Rheinenergiestadion'da oynanan mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.

Sevilla'nın gollerini 12. ve 33. dakikalarda L. de Jong ve 74. dakikada kendi kalesine Lukaku kaydetti. Inter'in gollerini 5. dakikada penaltıdan Lukaku ve 35. dakikada Godin kaydetti.

6. kez kupayı kazanan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda bulunuyor.

Şampiyon Sevilla | Sevilla - Inter: 3-2

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonluk sonrası hüngür hüngür ağladı!

İLK 11'LER

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, De Jong, Suso

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, L. Martinez

Şampiyon Sevilla | Sevilla - Inter: 3-2

 

Inter'in 2019-20 Uefa Avrupa Lig'inde Attığı Tüm Goller

Gökhan Gönül: "Fenerbahçe'ye transferimde Emre Belözoğlu'nun etkisi çok oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Medipol Başakşehir sezonu açtı!
    Medipol Başakşehir sezonu açtı!
  2. Göztepe, golcü Brown Ideye'yi transfer etti
    Göztepe, golcü Brown Ideye'yi transfer etti
  3. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fernando Zuqui'yi renklerine bağladı
    BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fernando Zuqui'yi renklerine bağladı
  4. Gaziantep FK, Andre'yi kadrosuna kattı
    Gaziantep FK, Andre'yi kadrosuna kattı
  5. Şampiyon Sevilla | Sevilla - Inter: 3-2
    Şampiyon Sevilla | Sevilla - Inter: 3-2



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe Sosa transferini resmen açıkladı!

Son dakika | Fenerbahçe Sosa transferini resmen açıkladı!

Altay Bayındır: "Şampiyonluğu herkes çok özledi"

Altay Bayındır: "Şampiyonluğu herkes çok özledi"

Fenerbahçe transfer haberleri | Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandı!

Fenerbahçe transfer haberleri | Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandı!

Son dakika | Galatasaray, basketbol takımında bir testin pozitif çıktığını açıkladı!

Son dakika | Galatasaray, basketbol takımında bir testin pozitif çıktığını açıkladı!

Sıradaki Haber