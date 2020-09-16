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16.09.2020 - 23:38 | | DHA

Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turuna yükselen son 5 takım bugün oynanan maçların ardından belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı
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Günün ilk maçında Omonio Nicosia, sahasında Kızıl Yıldız ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada Kızıl Yıldız'a penaltı atışları sonrasında 4-2lik üstünlük sağlayan Omonio Nicosia play-off turuna yükselen taraf oldu.

MACCABİ TEK GOLLE TURLADI

3'üncü ön eleme turundaki diğer bir eşleşmede ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, sahasında Belarus temsilcisi Dinamo Brest'i konuk etti. Ev sahibi ekip 50'nci dakikada Dan Biton'un penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek turu geçmeyi başardı.

REBROVLU FERENCVAROS, DİNAMO ZAGREB'İ ELEDİ

Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ferencvaros, sahasında Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb'i konuk etti. Rebrov'un öğrencileri karşılaşmayı 2-1 kazanarak play-off turuna yükselen taraf oldu. Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Lovrencsics ve 65'inci dakikada Myrto Uzuni kaydetti. Zagreb'in karşılaşmadaki tek golünü ise 23'üncü dakikada Myrto Uzuni kendi kalesine gönderdi.

MOLDE PENALTILARLA TURLADI

Norveç ekibi Molde, Azerbaycan temsilcisi Qarabağ Ağdam'ı penaltı atışları sonrasında eleyerek play-off turunu yükseldi. 3'üncü ön eleme turunda Qarabağ'ın konuğu Molde oldu. Normal süresi 0-0lık eşitlikle geçilen mücadelenin uzatma dakikalarında Molde, Hussain'in ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı ve uzatma dakikaları da golsüz eşitlikle sona erdi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Molde, turu geçen taraf oldu.

GECENİN SON MAÇINDA GÜLEN MİDTJYLLAND

3'üncü ön eleme turunun son maçında ise Danimarka ekibi Midtjylland, sahasında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Midtjylland oldu. Ev sahibi ekip, 51'inci dakikada Lefortun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 61'inci dakikada Dreyer, attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 83'üncü dakikada sahneye çıkan Awer Mabil, skoru 3-0a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Young Boys'u 3-0 mağlup eden Midtjylland, play-off turunu yükselen son takım oldu.

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