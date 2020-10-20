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20.10.2020 - 07:00 |

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Leipzig karşısında!

Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Leipzig karşısında!
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Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında ilk kez boy gösterecek olan İstanbul ekibi bugüne dek yaptığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. 32 gol atan Başakşehir, kalesinde 45 gole engel olamadı.

Dev sahne açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-21 sezonu bugün resmen başlıyor. Pandemi sürecinde yaşanan fikstür sıkıntısı nedeniyle ilk kez 20 Ekim’de açılış yapılıyor. Turnuvada bugün TSİ Zenit-C.Brugge ve D.Kiev-Juventus maçları oynanacak. TSİ 22.00’dan itibaren ise Chelsea-Sevilla, Rennes-Krasnodar, Lazio-Dortmund ve Barcelona-Ferencvaros karşılaşmaları yapılacak.

3 eksik
Turuncu-lacivertli takımda 3 eksik bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, “Chadli, Azubuike ve Hasan Ali yok. Üç sakat oyuncumuz var. . Giuliano’nun maç eksiği var, takıma geç katıldı. Bir aylık bir ara vermişti, yavaş yavaş onu da takım içerisine sokacağız” diye konuştu.
Öte yandan, Başakşehir, dün öğle saatlerinde Almanya’ya ulaştı. Akşam ise maçın yapılacağı RB Arena’da hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.

Şampiyonlar Liginde Başakşehir, Leipzig karşısında

Şampiyonlar Liginde Başakşehir, Leipzig karşısında

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