Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ön eleme turunda PAOK'a karşı kaybetmesinin ardından ülkemizi temsil edecek olan tek takım olan Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Başakşehir, H Grubu'nda PSG, Manchester United, Leipzig ile eşleşti.

İŞTE GRUPLAR

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar, Inter, Mönchengladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev,

H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, Başakşehir



Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

En iyi futbolcu Lewandowski seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

En iyi kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

En iyi savunmacı: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

En iyi forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

En iyi teknik direktör: Hansi Flick (Bayern Münih), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

En iyi oyuncu: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

Dorgba'ya UEFA Başkanlık Ödülü

Didier Drogba, UEFA Başkanlık Ödülü'nü alan ilk Afrikalı futbolcu oldu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Droba için "Didier Drogba, tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Nereden geldiğini ve ülkesini asla unutmadı. Futbolcu olarak sorumluluklarımız var. Hedefimiz sadece iyi oynamak olmamalı, kazandıklarımızı halkımızla paylaşmak olmalı." ifadelerini kullandı.

Didier Drogba ise ödül sonrası: "Futbol birleştiricidir. Futbol insanları biraraya getirmek için kullanılabilir." dedi.

Maç takvimi

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık

Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TORBALAR

1. TORBA: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax

3. TORBA: Dinamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta

4. TORBA: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Rennes, Ferencvaros

PSG vs Bayern Münih: Şampiyonlar Ligi Finalinin Perde Arkası