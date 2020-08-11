Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor
11.08.2020 - 11:07 | | ANKARA (AA) -

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor
ABONE OL

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Şampiyonlar Liginde çeyrek final perdesi açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.

Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Ağustos Perşembe:

Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma:

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi:

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken ezeli rakibe gidiyor...

 

 

 

 

Diletta Leotta bu kez de deniz kızı oldu...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final perdesi açılıyor
  2. NBA'de Suns 6'da 6 yaptı
    NBA'de Suns 6'da 6 yaptı
  3. Son dakika | Diego Reyes'in testi pozitif çıktı
    Son dakika | Diego Reyes'in testi pozitif çıktı
  4. Transfer haberleri | Galatasaray, Kaan Ayhan için yeniden devrede
    Transfer haberleri | Galatasaray, Kaan Ayhan için yeniden devrede
  5. Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe, Akhisarsporlu Ali Kaan'ın peşinde
    Transfer haberleri | Galatasaray ve Fenerbahçe, Akhisarsporlu Ali Kaan'ın peşinde



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Shakhtar Donetsk - Basel maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Shakhtar Donetsk - Basel maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Wolverhampton - Sevilla maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Wolverhampton - Sevilla maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Mario Götze!

Transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Mario Götze!

Transfer haberleri | Trabzonspor'un Elneny atağı

Transfer haberleri | Trabzonspor'un Elneny atağı

Sıradaki Haber