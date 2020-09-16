Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde Paok, Benfica'yı da eledi
16.09.2020 - 07:30 |

Şampiyonlar Ligi'nde Paok, Benfica'yı da eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme aşamasında Beşiktaş'ı evinde 3-1 yenip tur atlayan PAOK, 3. Ön Eleme aşamasında da büyük favori Benfica'yı 2-1 yendi ve play-off'a kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde Paok, Benfica'yı da eledi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme aşamasında Beşiktaş 'ı evinde 3-1 yenip tur atlayan PAOK, 3. Ön Eleme aşamasında da büyük favori Benfica'yı 2-1 yendi ve play-off'a kaldı

80 milyon harcadılar ama...

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Benfica yaklaşık 80 milyon Euro harcayıp Nunez, Vertonghen, Everton, Waldschmidt, Pedrinho gibi isimleri kadrosuna katmış ve sezona iddialı girmişti. PAOK takımının yıldızı yine parladı! Giannoulis...

Beşiktaş maçında da etkili oynayan ve ilk golün pasını veren Dimitris Giannoulis, Benfica maçında da 1 gol - 1 asist ile oynadı. Market değeri 4,5 milyon Euro olan 1995 doğumlu sol kanat oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

Zivkovic eski takımına gol attı

Sırp oyuncu Andrıja Zivkovic, eski takımı Benfica'ya karşı PAOK'un 2. golünü attı. Zivkovic 2016-2020 arasında Benfica takımında forma giymiş kısa süre önce Yunan ekibine gelmişti. Geçtiğimiz senelerde de Benfica'dan Beşiktaş'a imza atan Talisca, siyah beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde eski takımını frikikten avlamış, Portekiz ekibini 3 puandan eden vuruşu yapmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Acun Ilıcalı'dan transfer ve Fenerbahçe açıklaması!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'ın yeni orta saha transferini canlı yayında duyurdu!

Şampiyonlar Liginde Paok, Benficayı da eledi

 

    Benik Afobe, Trabzon’a geldi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ze Luis transferinde Celta Vigo inadı
      Ze Luis transferinde Celta Vigo inadı
    2. Beşiktaş'ta Josef krizi! Al Ahli evrakları göndermiyor...
      Beşiktaş'ta Josef krizi! Al Ahli evrakları göndermiyor...
    3. Son Dakika | Denver Konferans finaline yükseldi
      Son Dakika | Denver Konferans finaline yükseldi
    4. Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık
      Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık
    5. Galatasaray'da imza operasyonu
      Galatasaray'da imza operasyonu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mariano: Galatasaray yeniden ayağa kalkar!

    Mariano: Galatasaray yeniden ayağa kalkar!

    Josef de Souza: Takım büyük bir iş başardı!

    Josef de Souza: Takım büyük bir iş başardı!

    Beşiktaş'ta zengin orta saha!

    Beşiktaş'ta zengin orta saha!

    Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı

    Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı

    Sıradaki Haber