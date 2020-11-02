Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor
02.11.2020 - 09:37 | | İSTANBUL (AA)

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası yarın başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak. 

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) 

23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

  

    Neymar'a korkunç şaka | Oyun oynadığı sırada...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı tamamlandı
      Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı tamamlandı
    2. Beşiktaş vites yükseltti
      Beşiktaş vites yükseltti
    3. Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
      Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
    4. Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 6 maç var
      Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 6 maç var
    5. Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
      Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta programı

    Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta programı

    Süper Lig 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve günün maçları

    Süper Lig 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve günün maçları

    Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

    Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

    Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Mandzukic hala gündemde!

    Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Mandzukic hala gündemde!

    Sıradaki Haber