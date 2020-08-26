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HaberlerGalatasaray Haberleri Şampiyonlar Ligi’nden 6 puan için Galatasaray'a 60 milyon euro!
26.08.2020 - 07:00 |

Şampiyonlar Ligi’nden 6 puan için Galatasaray'a 60 milyon euro!

Şampiyonlar Ligi’nin kıdemlisi Galatasaray, sezonu bu organizasyondan 29.9 milyon euro alarak kapadı. Bu sezon galibiyet alamadan iki puanla yetinen Aslan’ın iki yıllık getirisi 60 milyon euroyu aştı

Şampiyonlar Ligi’nden 6 puan için Galatasaray'a 60 milyon euro!
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CELAL UMUT EREN

Şampiyonlar Ligi sona erip, bu yılki gelirler de açıklanırken; Galatasaray, toplam 6 puan topladığı son iki sezonda 60 milyon euroyu kasasına koydu.
2019-20 sezonu özelinden takım içindeki yüksek maaşlı futbolculara bakıldığında bonuslarla maaşı 7 milyon euroya gelen Falcao, 4.5 milyon euro maaşlı Feghouli, 4 milyon euro maaşlı Muslera ve 3.5 milyon euro kazanan Belhanda’nın toplam bütçeleri 20 milyon euroyu buluyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi sayesinde takımın yüksek maaşlı yıldızlarının harcamalarını kapattı ama elinde ancak 9.9 milyon euro kaldı.
Geçen sezon 4 puan toplayan, bu sezon da galip gelemeden 2 puanla yetinen Galatasaray, buna karşın Şampiyonlar Ligi’ne gruplardan katılım avantajıyla rakiplerinde olmayan 60 milyon euroyu aşkın geliri, 2018 ve 2019 arası kasasına koydu. Bu sezon gelirler sıralamasında 32 takım arasında 26. olan Aslan, 2020-21 sezonunda bu önemli turnuvada yer alamayacak.
Fenerbahçe’nin 12 yıldır katılamadığı turnuvaya Beşiktaş ise en son 2017-18 sezonunda gitmiş ve kasasına 44 milyon euro koymuştu.

Şampiyonlar Ligi’nden 6 puan için Galatasaraya 60 milyon euro

8 yılda 6 kez
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne son 8 yılda 6 kez katıldı. 5 kez şampiyonluk sayesinde, bir kez de 2014-15 sezonunda Fenerbahçe gidemediği için yer alan sarı-kırmızılılar, bu alanda en başarılı takım oldu. Aslan bu şekilde toplamda 165 milyon euroyu kasasına koydu.

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