Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişikliğe gidiliyor!
20.10.2020 - 08:26 |

Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişikliğe gidiliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'nın takım sayısını artırarak farklı bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişikliğe gidiliyor!
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki yıllarda takım sayısını artırmaya yönelik radikal kararların alınacağı iddia ediliyor.

İngiliz basınına konu olan ve gündeme getirilen konuya göre UEFA, kulüpler bazında dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısını artırabilmenin planlarını yapıyor. Bugüne kadar 32 takımın tamamı 4'erliden 8 gruba ayrılarak eşleşmeler tamamlanıyordu ancak şimdilerde bu formatın değiştirilmesi gündeme getirildi.

PLANLANAN 2 FORMAT VAR

İddialara göre UEFA'nın 32 olan takım sayısını 36'ya çıkararak grup maçlarının sayısını artırmak istiyor. UEFA'nın üzerinde durduğu 2 modelin ilkinde 36 takımın 6'lı gruplar oluşturarak çift maçlı eleminasyonun devam etmesi yönünde planlanıyor.

Bir diğer modelde ise 'İsviçre sistemi' olarak adlandırılan planlama düşünülüyor. Bu modelde takımların grup maçlarında 10 farklı rakip ile oynayacak şekilde bir grup oluşturması, oluşacak diğer grupların da tıpkı Amerikan sporlarında olduğu gibi gruplar arasında maçların oynanacağı bir sistem olarak belirtiliyor. Özellikle Amerikan sporlarında bu sistemin ilgiyi artırdığı ifade edilirken planlamanın 2024-2025 yılı için düşünüldüğü belirtiliyor.

Nihai kararın önümüzdeki yıl verilmesi ve 2024 yılında uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray - Alanyaspor maçında Fatih Öztürk'ten hata!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından spor yazarlarının görüşleri!

Şampiyonlar Liginin formatında değişikliğe gidiliyor

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e Attığı En İyi Goller

Fenerbahçeli futbolculardan uçakta 'Nimet' performansı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Leipzig karşısında!
    Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Leipzig karşısında!
  2. Galatasaray - Alanyaspor maçında VAR kararı verdi!
    Galatasaray - Alanyaspor maçında VAR kararı verdi!
  3. Son dakika - Beşiktaş'ta fatura ağır! Transferde 3 futbolcu elde kaldı...
    Son dakika - Beşiktaş'ta fatura ağır! Transferde 3 futbolcu elde kaldı...
  4. Son dakika - Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah, TEM'deki kazada ölümden döndü!
    Son dakika - Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah, TEM'deki kazada ölümden döndü!
  5. İstanbul Challenger TED Open'da Marsel İlhan ilk turda elendi!
    İstanbul Challenger TED Open'da Marsel İlhan ilk turda elendi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli yüzücü Emre Sakçı üçüncü oldu!

Milli yüzücü Emre Sakçı üçüncü oldu!

Mehmet Büyükekşi: ''Sumudica asla sahipsiz değildir ve yanındayız"

Mehmet Büyükekşi: ''Sumudica asla sahipsiz değildir ve yanındayız" 

Robert Prosinecki: "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"

Robert Prosinecki: "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sistemi memnuniyet oranı değerlendirildi

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sistemi memnuniyet oranı değerlendirildi

Sıradaki Haber