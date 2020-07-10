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10.07.2020 - 23:06 | | AA

Şampiyonluk sonrası Ertuğrul Sağlam'dan açıklama!

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon ilan edilen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk sonrası Ertuğrul Sağlam'dan açıklama!
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Türkiye Futbol Federasyonunca 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon ilan edilen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, büyük başarılara ulaşmak için ciddiyetle takımın planlaması üzerinde çalıştıklarını söyledi. 

Sağlam, gazetecilere, 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla noktalayarak TFF 1. Lig'e çıkmanın gururunu ve mutluluğunu taraftarlarla birlikte yaşadıklarını belirtti. 

Hedefe ciddiyetle ulaştıklarını vurgulayan Sağlam, "İki sezon mücadele edilen TFF 2. Lig’den bir üst lige yükselirken başarıda emeği geçen başta başkanımız Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulumuz, futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımız, taraftarlarımız ve tüm Samsun halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Geride kalan sürece baktığımızda hedefimize çok çalışarak, sonuna kadar ciddiyetle mücadele ederek ve rakiplerimize saygı göstererek ulaştığımızı görüyoruz." dedi.

Şampiyonluk sonrası Ertuğrul Sağlamdan açıklama
 

Sağlam, TFF 1. Lig'de birbirinden zorlu rakipler olduğuna işaret ederek, "TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor camiasına yakışır olgunluk ve konsantrasyonla mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şampiyonluk coşkusunu yaşarken bir yandan da Yılport Samsunspor vizyonuna yakışır bir planlamaya odaklanıp sezon yaşanabilecek zorluklara hazır olmaya çalışıyoruz. Büyük başarılara ulaşmak için ciddiyetle takımın planlaması üzerine çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki sezon bizi oldukça zorlu takımlar ve süreç bekliyor." ifadesini kullandı.

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