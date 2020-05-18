Son dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in yanına geldi

Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu sabaha ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu sona erdi. Başkan Mustafa Cengiz'i her zaman yalnız bırakmayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da Cengiz'in kaldığı hastaneye geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyata giren Prof. Dr. Dursun Buğra'ya teşekkür ederek, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah'ım senden razı olsun" dedi.

TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzülerek öğrendik. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fatih Terim'in kariyerine göz atıyoruz...