Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Şampiyonluk yolu evde!
23.02.2019 - 02:30 |

Şampiyonluk yolu evde!

M.Başakşehir ligin bitimine 12 hafta kala şampiyonluk hesaplarını yapıyor. Her ihtimali düşünen turuncu-lacivertliler, 7 iç saha maçında 21 puan alarak zirve yolunda bayrağı kaldırmak istiyor.

Şampiyonluk yolu evde!
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Spor Toto Süper Lig’de en yakın rakibi Galatasaray’ın 6 puan önünde 23. haftaya giren Medipol Başakşehir’de şampiyonluk hesapları yapılıyor. Zirve yarışında her ihtimali düşünen ve planlayan turuncu-lacivertliler, iç saha maçlarının önemini düşünüyor. Bugünkü Bursaspor mücadelesiyle beraber evinde 7 maçı kalan ve şampiyonluk yarışında bu anlamda en avantajlı takım olan Başakşehir, fire vermek istemiyor. İç sahada alınabilecek 7’de 7’lik bir serinin önemli olduğuna inanan Abdullah Avcı ve ekibi, 21 puanla zirve yolunda hedefe ilerlemeyi amaçlıyor.

Şu anda 48 puanı olan İstanbul temsilcisi, 21 puan katıldığında 69 puana geliyor. 70 puan barajının şampiyonluk yolunda belirleyici olması beklenirken, ilginç bir detay öne çıkıyor. Bu sezon 10 iç saha maçında 6 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Artık iç sahada bir seri hedefleyen Abdullah Avcı’nın takımı, böylece şampiyonluğa da kestirme yolun evden olmasını amaçlıyor.

İç sahada, bugünkü Bursaspor mücadelesiyle yolculuğa başlayacak olan Medipol Başakşehir, sırasıyla Fenerbahçe, Konyaspor, Ç.Rizespor, Göztepe, Ankaragücü ve Alanyaspor ile karşılaşacak. Özellikle Fenerbahçe ve Konyaspor maçları Başakşehir’in yolunda kritik iki viraj olarak görülüyor.

    James Tavernier'in Celtic'e attığı serbest vuruş golü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Barcelona 82 milyon euroluk transferi duyurdu! Arthur, Juventus'ta...
      Barcelona 82 milyon euroluk transferi duyurdu! Arthur, Juventus'ta...
    2. Beşiktaş transfer haberleri | Stoper için aday Rasmus Lauritsen!
      Beşiktaş transfer haberleri | Stoper için aday Rasmus Lauritsen!
    3. Juventus, Buffon ve Chellini'nin sözleşmelerini uzattı
      Juventus, Buffon ve Chellini'nin sözleşmelerini uzattı
    4. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    5. Son dakika transfer haberleri - Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin'e transferini açıkladı
      Son dakika transfer haberleri - Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin'e transferini açıkladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu! Favori...

    Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu! Favori...

    Münih Türkgücü'nün 3. Lig'e yükselişi resmen onaylandı

    Münih Türkgücü'nün 3. Lig'e yükselişi resmen onaylandı 

    Balıkesirspor'da Nermin Hodzic kadro dışı bırakıldı

    Balıkesirspor'da Nermin Hodzic kadro dışı bırakıldı

    Sivasspor’dan hakem hatalarına tepki!

    Sivasspor’dan hakem hatalarına tepki!

    Sıradaki Haber