Şampiyonluk yolu evde!

CELAL UMUT EREN

Spor Toto Süper Lig’de en yakın rakibi Galatasaray’ın 6 puan önünde 23. haftaya giren Medipol Başakşehir’de şampiyonluk hesapları yapılıyor. Zirve yarışında her ihtimali düşünen ve planlayan turuncu-lacivertliler, iç saha maçlarının önemini düşünüyor. Bugünkü Bursaspor mücadelesiyle beraber evinde 7 maçı kalan ve şampiyonluk yarışında bu anlamda en avantajlı takım olan Başakşehir, fire vermek istemiyor. İç sahada alınabilecek 7’de 7’lik bir serinin önemli olduğuna inanan Abdullah Avcı ve ekibi, 21 puanla zirve yolunda hedefe ilerlemeyi amaçlıyor.

Şu anda 48 puanı olan İstanbul temsilcisi, 21 puan katıldığında 69 puana geliyor. 70 puan barajının şampiyonluk yolunda belirleyici olması beklenirken, ilginç bir detay öne çıkıyor. Bu sezon 10 iç saha maçında 6 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Artık iç sahada bir seri hedefleyen Abdullah Avcı’nın takımı, böylece şampiyonluğa da kestirme yolun evden olmasını amaçlıyor.

İç sahada, bugünkü Bursaspor mücadelesiyle yolculuğa başlayacak olan Medipol Başakşehir, sırasıyla Fenerbahçe, Konyaspor, Ç.Rizespor, Göztepe, Ankaragücü ve Alanyaspor ile karşılaşacak. Özellikle Fenerbahçe ve Konyaspor maçları Başakşehir’in yolunda kritik iki viraj olarak görülüyor.