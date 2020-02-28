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28.02.2020 - 20:31 | | AA

Samsun Canik Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo: 51-103

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 52 sayı farkla 103-51 yendi.

Samsun Canik Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo: 51-103

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 52 sayı farkla 103-51 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı 

Hakemler: İzel Pehlivan, Sedef Yarıcı, Münevver Özemre 

Samsun Canik Belediyespor: Madden 8, Neslihan Külekçi, Saadet Aysu Keskin 15, Trajchevska 4, Kayra Güler Sağlam 11, Dilan Çelik 8, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir 5 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Ayşe Cora 17, Sevgi Uzun 17, Gray 18, Stokes 9, Gonzales 10, Duygu Özen 7, Merve Arı 11, Esra Ural Topuz 14 

1. Periyot: 8-31 

Devre: 14-62 

3. Periyot: 26-82

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