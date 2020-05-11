Samsun Canik Belediyespor, galibiyet alamadan kÃ¼mede kaldÄ±

11.05.2020 - 23:41 | | AA
Samsun Canik Belediyespor, galibiyet alamadan kümede kaldÄ±
Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, galibiyetsiz kÃ¼mede kaldÄ±.Â
Herbalife Nutrition KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, galibiyetsiz kÃ¼mede kaldÄ±.Â
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonunun yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¼m ligleri ÅŸampiyon ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸme olmadan sonlandÄ±rmasÄ±yla Samsun ekibi, hiÃ§ maÃ§ kazanmamasÄ±na karÅŸÄ±na ligde gelecek sezon da yer alma hakkÄ±nÄ± elde etti.Â
KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 8 yÄ±ldÄ±r aralÄ±ksÄ±z mÃ¼cadele eden Samsun Canik Belediyespor, bu sezon ekonomik nedenlerden dolayÄ± organizasyona son anda katÄ±labilmiÅŸti.Â
Karadeniz ekibi, bu sezon ligde oynadÄ±ÄŸÄ± 21 maÃ§Ä±n hiÃ§birini kazanamayarak sonuncu oldu.
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