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29.10.2020 - 17:35 | | SAMSUN (İHA) -

Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından İstiklal Marşı’nın ilk cümlesini paylaşan Samsunspor’a destek, diğer futbol kulüplerinden geldi.

Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi
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Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kendisine ait resmi sosyal medya hesabından bir etkinlik başlattı. İstiklal Marşı’nın ilk kıtasının ilk cümlesi olan, “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!” paylaşımında bulunan kırmızı-beyazlılar paylaşımın sonuna Altay’ı etiketledi.

Altay da, “Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” yazarak gönderiye Göztepe’yi etiketledi. Göztepe de “O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak” paylaşımında bulunarak Denizlispor’u etiketledi. Etkinliğe, “O benimdir, o benim milletimindir ancak” yazarak destek olan Denizli temsilcisi, Yeni Malatyaspor’u etiketledi. “Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!” paylaşımında bulunan Yeni Malatyaspor da Kayserispor’u etiketledi. “Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?" paylaşımı ile etkinliğe katılan Kayseri temsilcisi, Ankaragücü’nü etiketledi. “Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...” paylaşımında bulunan Ankaragücü de gönderinin sonuna Fenerbahçe’yi etiketledi.

Fenerbahçe Kulübü de etkinliğe katılan tüm takımları etiketleyerek, “Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!” paylaşımında bulundu. Samsunspor’un başlattığı etkinlik kısa sürede birçok beğeni ve paylaşım alarak, sosyal medyada gündem oldu.

Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi

 

Samsunspor başlattı, tüm kulüpler devam ettirdi

 

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