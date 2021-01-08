Samsunspor, Brice Dja Djedje'yi transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen ve yaklaşık 1 ay önce ön protokol yapılan Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.