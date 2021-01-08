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08.01.2021 - 16:20 | | SAMSUN (AA) -

Samsunspor, Brice Dja Djedje'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Brice Dja Djedje'yi transfer etti
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen ve yaklaşık 1 ay önce ön protokol yapılan Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Samsunspor, Brice Dja Djedjeyi transfer etti

 

 

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