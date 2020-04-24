24.04.2020 - 14:14 | | SAMSUN (AA) -
Samsunspor kaleci Ahmet AltÄ±n'Ä±n babasÄ± Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti
YÄ±lport Samsunspor'un kalecisi Ahmet AltÄ±n'Ä±n babasÄ± Ali AltÄ±n'Ä±n Hollanda'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.Â
YÄ±lport Samsunspor'un kalecisi Ahmet AltÄ±n'Ä±n babasÄ± Ali AltÄ±n'Ä±n Hollanda'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
KulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kaleci Ahmet'in babasÄ± Ali AltÄ±n'Ä±n dÃ¼nyayÄ± ve TÃ¼rkiye'yi etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s nedeniyle Hollanda'da vefat ettiÄŸi belirtildi.
Merhum Ali AltÄ±n'a Allah'tan rahmet, kaleci Ahmet ve ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilenen aÃ§Ä±klamada, "Ali AltÄ±n'Ä±n cenazesi Hollandaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilerek memleketi KÄ±rÅŸehir'de topraÄŸa verilecektir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n "Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na uymasÄ±nÄ±n Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
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