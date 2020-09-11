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Haberler1.Lig Haberleri Samsunspor, Tomane ile prensip anlaşmasına vardı
11.09.2020 - 14:15 | | SAMSUN (AA)

Samsunspor, Tomane ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrfor Antonio Manuel Fernandes Mendes "Tomane" ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Samsunspor, Tomane ile prensip anlaşmasına vardı
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Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Tomane'nin 17 Eylül'de Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip, resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.  Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Tomane'nin Samsunspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Artık gerçek 11 için yaptığımız transferler bu hafta sonuna kadar bitiyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Samsunspor, Tomane ile prensip anlaşmasına vardı

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