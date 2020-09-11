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11.09.2020 - 16:19 | | Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)-

Samsunspor'da forma numaraları belli oldu

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Samsunspor'da forma numaraları belli oldu
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TFF 1. Ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Yılport Samsunspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; futbolcuların 2020 2021 sezonunda giyeceği formalarının numaraları şöyle:

Nurullah Aslan (1), Ahmet Altın (40), Furkan Köse (55), Caner Arıcı (2), Ercan Yazıcı (5), Erkam Reşmen (89), Gökhan Alsan (20), Burak Çalık (24), Vukan Savicevic (10), Guido Koçer (7), İlyas Kubilay Yavuz (14), Muhsin Yıldırım (23), Oğuz Gürbulak (8), Yalçın Kılınç (6), Ferhat Çulcuoğlu (35), Veli Çetin (4), Guy Serge Cedric Yameogo (42), Ange Freddy Plumain (11), Ahmethan Köse (19), Erhan Kartal (48), Edwin Gyasi (9), Kerem Can Akyüz (39), Kevin Boli (91), Enes İslam İlkin (77)

Samsunsporda forma numaraları belli oldu

 

 

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