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16.10.2020 - 11:27 | | SAMSUN (AA) -

Samsunspor'da koronavirüse yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı.

Samsunspor'da koronavirüse yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı
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Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maç öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Hafta başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Veli Çetin, Ange Plumain ve Gökhan Alsan'ın son test sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.

İzolasyon süreçleri devam eden 3 oyuncu, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde daha önce de Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Burak Çalık ve Edwin Gyasi koronavirüse yakalanmıştı.

Samsunsporda koronavirüse yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

 

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