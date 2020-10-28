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Haberler1.Lig Haberleri Samsunspor'dan Kerem Can Akyüz'ün tepkisi!
28.10.2020 - 13:07 | | AA

Samsunspor'dan Kerem Can Akyüz'ün tepkisi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası Kerem Can Akyüz'ün tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Samsunspor'dan Kerem Can Akyüz'ün tepkisi!
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AA muhabirine açıklamada bulunan Mustafa Aztopal, hafta sonu Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatırken, oyuncuları Kerem Can Akyüz'ün tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesinin kendilerini şaşırttığını söyledi.

"Maç sonrası soyunma odasına giderken rakip takımın bir oyuncusu ve yardımcı antrenörünün Kerem Can Akyüz'e küfür ve hareketlerine, oyuncumuz hiçbir şekilde karşılılık vermemiş, sadece tepki göstermiştir." diyen Aztopal, "Maçın temsilcisinin raporlarında da bu mevcuttur ancak oyuncumuz tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş. Bu hepimizi şaşırttı. Kulüp avukatlarımız hemen itiraz etti. Bu tedbirin acilen kaldırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kerem Can Akyüz'ün Adana Demirspor maçı öncesinde anlamsız şekilde disiplin kuruluna sevk edildiğini öne süren Aztopal, "Bunun kaldırılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Aztopal, Kevin Boli ile Tomane'nin sakatlıklarının sürdüğünü, Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve izolasyon süreci devam eden Yalçın Kılınç ile Rahman Buğra Çağıran'ın da Adana Demirspor karşısında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

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Samsunspordan Kerem Can Akyüzün tepkisi

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