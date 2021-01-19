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Samsunspor kafilesi taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n 32 yÄ±l Ã¶nceki trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na yaptÄ±rÄ±lan anÄ±tlarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

TÃ¼rk futbolunu yasa boÄŸan olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenler, kazanÄ±n 32'nci yÄ±lÄ±nda da unutulmadÄ±.

Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince Millet BahÃ§esi'ne yaptÄ±rÄ±lan Futbol Åžehitleri AnÄ±tÄ± ile Samsunspor KulÃ¼bÃ¼nce 19 MayÄ±s StadÄ± Ã¶nÃ¼ne yaptÄ±rÄ±lan Futbol KahramanlarÄ± AnÄ±tÄ±'nÄ±n yarÄ±nki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu da hazÄ±r bulunacak.

KÃ¶ktaÅŸ ve DaÄŸlÄ±'dan anma mesajÄ±

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat KÃ¶ktaÅŸ ve Samsun Valisi ZÃ¼lkif DaÄŸlÄ±, yayÄ±mladÄ±klarÄ± mesajda, 20 Ocak 1989'un futbol tarihinin en acÄ± gÃ¼nlerinden biri olduÄŸunu dile getirdi.

YaÅŸanan acÄ±yÄ± tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Fuat KÃ¶ktaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "AtatÃ¼rk armalÄ± formasÄ±nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz renklerine siyahÄ±n da eklenmesine neden olan elim kazanÄ±n 32'nci senesinde spor ÅŸehitlerimiz teknik direktÃ¶r Nuri Asan, futbolcular Muzaffer BadalÄ±oÄŸlu, Mete AdanÄ±r, Zoran Tomic ve ÅŸofÃ¶r AsÄ±m Ã–zkan'Ä± bir kez daha rahmetle anÄ±yorum. Samsunspor'un kara gÃ¼nÃ¼ olarak bilinen bu tarih, bizlere her yÄ±l o acÄ±yÄ± tekrar yaÅŸatÄ±yor. Gerek TÃ¼rk futboluna kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldÄ±zlar ve baÅŸarÄ±lar, gerekse taraftarÄ±yla her zaman spor ÅŸehri olan Samsun'umuzun markasÄ± Samsunspor'umuz, bizim her zaman vazgeÃ§ilemez deÄŸerimizdir. Bu anlamda Samsunspor'umuzun elde edeceÄŸi baÅŸarÄ±larla spor ÅŸehitlerimizin aziz hatÄ±ralarÄ± daima yaÅŸatÄ±lacaktÄ±r."

TÃ¼rk futbolunun en acÄ± hadiselerinden biri olarak tarihe geÃ§en kazanÄ±n, tÃ¼m spor camiasÄ±nÄ±n hafÄ±zalarÄ±nda yer ettiÄŸini aktaran Vali DaÄŸlÄ± ise, "KulÃ¼bÃ¼n kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz olan renklerine siyahÄ±n da eklenmesine neden olan bu elim kazanÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, Ã¼lkemizi, Samsun'umuzu ve tÃ¼m spor camiasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k kedere boÄŸan bu tÃ¼r kazalarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. BÃ¼yÃ¼k taraftarÄ±yla spor kenti olan ÅŸehrimizde bizleri gururlandÄ±ran Samsunspor'umuzun kazandÄ±ÄŸÄ± her baÅŸarÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼zÃ¼ kabartmakta, yeni galibiyetler iÃ§in umut vermekte, heyecan uyandÄ±rmaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

KazanÄ±n Ã¼zerinden 32 yÄ±l geÃ§ti

TÃ¼rk futbolunun acÄ± gÃ¼nlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde, Malatyaspor ile oynayacaÄŸÄ± TÃ¼rkiye 1. Futbol Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in yola Ã§Ä±kan Samsunspor kafilesini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s, Havza ilÃ§esinde bir kamyonla Ã§arpÄ±ÅŸÄ±p uÃ§uruma yuvarlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada Samsunspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Nuri Asan, futbolcular Muzaffer BadalÄ±oÄŸlu ve Mete AdanÄ±r ile otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ AsÄ±m Ã–zkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomic ise Ã¼lkesinde altÄ± ay komada kaldÄ±ktan sonra vefat etmiÅŸti. Kazada birÃ§ok oyuncu ve kafile Ã¼yesi de ciddi ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸ veya sakat kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Bir sÃ¼re sonra Samsunspor'un kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz olan renklerine, kaybedilen isimlerin anÄ±sÄ±na "siyah" renk de eklenmiÅŸti.

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