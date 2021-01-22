22.01.2021 - 11:16 | | SAMSUN (İHA) -
Samsunspor’un yeni transferi Mathias sağlık kontrolünden geçti
Samsunspor’un yeni transferi Mathias Coureur, sağlık kontrolünden geçti.
Mathias Coureur, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde bir dizi sağlık testine tabi tutuldu. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan Mathias Coureur’a çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.
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