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22.01.2021 - 11:16 | | SAMSUN (İHA) -

Samsunspor’un yeni transferi Mathias sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor’un yeni transferi Mathias Coureur, sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor’un yeni transferi Mathias sağlık kontrolünden geçti
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Mathias Coureur, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde bir dizi sağlık testine tabi tutuldu. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan Mathias Coureur’a çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

 

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