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25.08.2017 - 11:24 |

San Antonio Spurs, 40 yaşındaki Ginobili ile sözleşme uzattı

NBA Batı Konferansı takımlarından San Antonio Spurs, 40 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Manu Ginobili ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.

San Antonio Spurs, 40 yaşındaki Ginobili ile sözleşme uzattı
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NBA’de uzun yıllar San Antonio Spurs forması giyen Manu Ginobili, takımıyla oynamaya devam edecek. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme uzatıldığı açıklandı. 40 yaşındaki oyuncu, Spurs ile 15 sezonda bin 205 karşılaşmaya çıktı.

Ginobili, 16. sezonuyla birlikte Tim Duncan, Tony Parker, Kobe Bryant gibi yıldızlarla birlikte tüm kariyerini bir takımda geçiren 8. oyuncu olacak.

Yıldız basketbolcu, NBA 1999 draftında 2. tur 28. sıradan San Antonio Spurs tarafından seçilmişti.

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