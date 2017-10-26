San Antonio Spurs 4'te 4 yaptı

NBA'e 10 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, konuk olduğu Miami Heat'i 117-100 yenerek bu sezon çıktığı 4. karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Spurs'ün all-star forveti LaMarcus Aldridge 31 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Rudy Gay 22 sayı, Danny Green 15 sayı, 7 ribaunt ve Kyle Anderson 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Heat'te Tyler Johnson'ın 23 sayı, James Johnson'ın 21 sayı, 9 ribaunt ve Goran Dragic'in 20 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

Rockets son saniye basketiyle kazandı

Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı, Eric Gordon'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 105-104 mağlup etti.

Rockets adına maçın kahramanı Gordon, 29 sayı ve 5 asist üretti. James Harden 27 sayı, 13 asist, Clint Capela ise 16 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı.

76ers'ta J.J. Redick 22 sayı, 5 ribaunt, Joel Embiid 21 sayı, 6 ribaunt, Robert Covington 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 14 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele etti. 5. maçında 4. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Furkan Korkmaz süre almadı.

Cavaliers'ta kan kaybı sürüyor

Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers'ı 112-107 yenerek şampiyonluk favorileri arasında gösterilen rakibine 5. maçında 2. mağlubiyetini yaşattı.

Ev sahibi Nets'te Spencer Dinwiddie 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, DeMarre Carroll 18 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma, Rondae Hollis-Jefferson ve Allen Crabbe 19'ar sayı üretti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 29 sayı, 13 asist, 10 ribauntla kariyerinin 56. "triple double"ına imza attı. Kyle Korver 22 sayı ve Kevin Love 15 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada süre almadı.

Warriors, Curry ve Durant ile kazandı

Golden State Warriors, Oracle Arena’da karşı karşıya geldiği Toronto Raptors’ı 117-112’lik skorla mağlup etti. Warriors’ta Stephen Curry 30, Kevin Durant da 29 sayı ile karşılaşmanın yıldızları oldu.

Warriors‘ta Stephen Curry 30 sayı, 5 asist, Kevin Durant 29 sayı, 5 asist ve Klay Thompson 22 sayı, 8 ribaund, 5 asistle oynarken, Raptors‘ta ise DeMar DeRozan 24 sayı, 6 asist, Pascal Siakam 20 sayı, 2 ribaundla karşılaşmayı tamamladı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 110-93

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 122-101

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 104-105

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 112-107

Miami Heat-San Antonio Spurs: 100-117

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 114-96

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 103-94

Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-88

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 117-112

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 102-99