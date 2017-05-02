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02.05.2017 - 10:37 | | AA

San Antonio Spurs evinde şoka uğradı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde San Antonio Spurs'ü deplasmanda 126-99 yenen Houston Rockets, seride 1-0 öne geçti.

San Antonio Spurs evinde şoka uğradı
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Teksas eyaleti takımları San Antonio Spurs ile Houston Rockets'ı karşı karşıya getiren konferans yarı final serisinin ilk maçını, misafir Rockets 126-99 kazandı.

Rakibine 27 sayı fark atan Rockets, NBA play-off tarihinin 2. en farklı deplasman galibiyetine imza attı.

Rockets'ı galibiyete, 20 sayı, 14 asist, 4 top çalmayla oynayan James Harden, 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 23 sayı atan Trevor Ariza taşıdı.

21 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist üreten Kawhi Leonard, Spurs'ü ayakta tutmaya çalıştı.

- Son şampiyon galibiyetle başladı

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, ağırladığı Toronto Raptors'ı 116-105 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.

Cavaliers'ta LeBron James 35 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving 24 sayı, 10 asist ve Tristan Thompson 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Kevin Love ise 18 sayı ve 9 ribaunt üretti.

Raptors'ta Kyle Lowry'nin 20 sayı, 11 asist, DeMar DeRozan'ın 19 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren P.J. Tucker'ın 13 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

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