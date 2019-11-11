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11.11.2019 - 21:16 | | AA

San Antonio Spurs, Tony Parker'ın formasını emekli ediyor

San Antonio Spurs, eski oyuncusu Tony Parker'ın formasının emekli edileceğini duyurdu.

San Antonio Spurs, Tony Parker'ın formasını emekli ediyor
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs, eski oyuncusu Tony Parker'ın formasının emekli edileceğini duyurdu. 

Spurs'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız eski basketbolcu Parker'ın 9 numaralı formasının yarın sabaha karşı oynanacak Memphis Grizzlies maçının ardından düzenlenecek seremoniyle emekli edileceği bildirildi.

 Parker, AT&T Center'da forması yer alacak 10. isim olacak. Daha önce Bruce Bowen (12), Tim Duncan (21), Manu Ginobili (20), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) ve James Silas'ın (13) formaları Spurs tarafından emekli edilerek AT&T Center'a yerleştirilmişti.

Tony Parker, 2001 draftının birinci turunda 28. sıradan seçildiği Spurs'te 2018'e kadar görev yaptı. Takımıyla 4 NBA şampiyonluğu (2003, 2005, 2007, 2014) yaşayan Parker, 2007 finallerinin en değerli oyuncusu oldu. NBA'de 6 defa all-star seçilen Parker, kariyerinin son yılında geçen sezon Charlotte Hornets forması giydi. 

Oyun kurucu olarak görev yapan Parker, NBA'de 15,5 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

San Antonio Spurs, Tony Parkerın formasını emekli ediyor

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