09.06.2020 - 00:44 |
San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonu kapattÄ±
San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sezonun kalanÄ±nda forma giyemeyecek.Â
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sezonun kalanÄ±nda forma giyemeyecek.Â
NBA'in internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, saÄŸ omzundan ameliyat geÃ§iren 34 yaÅŸÄ±ndaki Aldridge'in sezonun kalan kÄ±smÄ±nda oynayamayacaÄŸÄ± duyuruldu.Â
Aldridge, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan NBA'de bu sezon 18,9 sayÄ±, 7,4 ribaunt, 2,4 asist ve 1,6 blok ortalamalarÄ±yla oynamÄ±ÅŸtÄ±.Â
SalgÄ±n nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da Spurs'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 22 takÄ±mla yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.