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HaberlerKonyaspor Haberleri Şan: Aziz Yıldırım, 'Kocaman ile görüşmem yok' dedi
28.03.2017 - 14:11 | | KONYA (AA)

Şan: Aziz Yıldırım, 'Kocaman ile görüşmem yok' dedi

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, "İstanbul'da düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bana doğru gelerek, 'Aykut Kocaman ile ilgili herhangi girişimde bulunmadık' dedi."

Şan: Aziz Yıldırım, 'Kocaman ile görüşmem yok' dedi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübünün başkanı Ahmet Şan, İstanbul'da düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine, 'Aykut Kocaman ile ilgili herhangi girişimde bulunmadık. Hiçbir görüşmem yok' dediğini söyledi.

Atiker Konyaspor'un yeni yönetim kurulunun, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Şan, Aykut Kocaman ile her gün konuştuklarını ve yeni bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Şan, Kocaman'ın 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunun altını çizerek, "İstanbul'da düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bana doğru gelerek, 'Aykut Kocaman ile ilgili herhangi girişimde bulunmadık. Kocaman ile görüşmem yok." dedi. Takımımız teknik heyetimiz, ligin altıncılığı ve kupa finali için odaklandık. Başka bir gündemimiz yok." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun aynı fotoğraf karesinde yer aldığını hatırlatması üzerine Şan, "Ben de yakındaydım. Beni kadraja alamamışlar. O kareye giremediğim için üzüldüm. Ben de girmek isterdim. O fotoğrafçının bir başarısı bence. Çünkü herkes yan yanaydı. Cumhurbaşkanımızı karşılarken herkes iç içeydi. O karede hepimiz vardık aslında." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladık"

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını belirten Ahmet Şan, scout ekibini güçlendirdiklerini dile getirdi.

Şan, izleme komitesinin değişik ülkelerde futbolcu izlediğini vurgulayarak, "Hocamızla irtibatlı bir şekilde belli mevkilere futbolcu bakıyoruz. Yeni sezonda iskelet kadroyu koruyacağız. Bazı noktalara takviyeler yapacağız. Bir aydır önünüzdeki yılın çalışmalarına başlamış bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

"Elde edeceğimiz başarıya göre borcu sıfırlamış olacağız"

Göreve geldiklerinde Konyaspor'un en büyük sıkıntılarından birinin de mali yapı olduğunu anımsatan Ahmet Şan, şunları kaydetti: "Göreve geldiğimizde 42 milyon olan borcu, sezon sonu elde edeceğimiz performansa göre ya sıfırlamış olacağız ya da çok az bir borçla bu sezonu kapatacağız. Hem sportif başarı hem de bizim gibi Anadolu şehirlerinde ödenmesi zor olan borçların kapatılması birinci önceliğimizdi. Çok şükür bu hedefi yakalamış bulunuyoruz. İnşallah gelecek sezonlarda da bu bütçe disiplini devam eder."

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