Şan: Beşiktaş maçını taraftarımızın önünde oynamak istiyoruz

TORKU Konyaspor Başkanı Ahmet Şah, ligin son haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş müsabakasını taraftarlarının önünde oynamak istediklerini belirtti.

Bu konuda Futbol Federasyonu'nun kararının önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Ahmet Şan, "Öyle bir istek gelirse bile, bizim için ön planda olan bizim kombine biletlerini almış taraftarımızın hakları ve hukukları var. Öyle bir talep de zaten daha resmi olarak da gelmiş değil" dedi. Başkan Ahmet Şan, bu konuda şunları söyledi:

"FEDERASYONUN İZNİ ÖNEMLİ"

Bölgesel bir televizyonunun programına telefonla bağlanan Başkan Şan, federasyonun izninin önemine dikkati çekerken şöyle konuştu:

"'Geçen sezon Galatasaray'la Çaykur Rizespor'un benzer bir durumu vardı. Federasyon buna izin vermedi. Bizim edindiğimiz bilgiye göre federasyonun bu yöndeki tutumu devam ediyor. Birinci konu bu. Gerisini fazla konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Velev ki öyle olsa bile bizim kombine bilet almış olan 18 bin taraftarımız var. Onların durumu var. Birçok soru işaretleri olan bir konu. Bence Beşiktaş'ın önce matematiksel olarak şampiyonluğunu garantilemesi lazım. Ondan sonra da federasyon konusu var. Yani birçok bilinmeyeni olan konu."

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ligi taraftarlarının önünde oynanacak müsabakayla bilirmek istediklerini belirten Başkan Ahmet Şan, "Öyle bir istek gelirse bile, bizim için ön planda, bizim kombine almış taraftarımızın hakları ve hukukları var. Öyle bir talepde zaten gelmiş değil" diye konuştu.

"GÖRÜŞME VE ONAY YOK"

Konya'da yapılan bir kahvaltıda Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak'la konuştuklarını, ligin son haftasında böyle bir durum doğarsa, 'Olimpiyat Stadı'nda bütün gelirleri Torku Konyaspor'a bırakalım' gibi konuşması geçtiğini ifade eden Başkan Şan, "Biz de nezaketen, o zaman bir gelsin, demiştik. Bu konu oradan çıktı. Ciddi somut herhangi bir görüşme, onay gibi bir şey yok. Bugün de aynı durumdayız. Değişen bir şey yok" dedi.

"KULÜBÜN BORCUNU SIFIRLAMAK İSTİYORUZ"

Kulübün borcunu bu sezon sıfırlamak istediklerini, Torku Konyaspor'u borçsuz bir kulüp haline dönüştürmeyi amaçladıklarını da dile getiren Ahmet Şan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim önceliğimiz bu. Eğer çok ciddi rakamlar telaffuz edilir de, kombineli taraftarlarımızın da hakları bir şekilde karşılanırsa, daha sonraki aşaması da federasyon zaten. Bütün bunlar beyin fırtınası. Daha öteye giden bir karar ve görüşme yok. Bizim hiçbir resmi görüşmemiz talebimiz de yok."

OLAYIN ÇIKIŞ SEBEBİ

Fenerbahçe'nin pazartesi akşamı Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesinin ardından Beşiktaş, aradaki puan farkını 6'ya çıkararak lig şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş, haftaya oynayacağı Osmanlıspor maçında 1 puan bile alsa şampiyonluğunu ilan edebilecek. Bu yüzden ligin son haftasında Konya'da oynanacak Torku Konyaspor-Beşiktaş maçının değiştirilebileceği konusu gündeme gelmişti.