"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da!

Sanal Oyunlar Nedir? Minimum Kupon Bedeli Nedir?

Sanal Oyunlar, sonucun bir Rastgele Sayı Üreticiyle (RSÜ) belirlendiği çeşitli planlı ve sabit oranlı oyunlardan oluşur. Sanal Oyunlar’da minimum kupon bedeli 3 TL’dir. Tek seferde en fazla 2.500 TL’lik kupon yapabilirsiniz. Sanal Oyunlar’da kombine kupon yapılamamaktadır. Sadece tek bir seçimle kupon yapabilirsiniz. Kupon yaptığınız etkinlik bittikten sonra sonuçlar yayınlanır ve o etkinlik için yapılan tüm tercihler sonuçlandırılır. Sanal Oyunlar, Rastgele Sayı Üreticisi tarafından tamamen rastgele bir sayı kurası sonucu sonuçlanır. Inspired garantisi ile her seferinde bağımsız sonuçlar elde edilir.

Kaç Çeşit Sanal Oyun Vardır? Bu Oyunların İçerikleri Nelerdir?

5 çeşit Sanal Oyun vardır. Sanal Oyunlar 7 gün 24 saat hiç bitmeyen ve dakikalar içinde sonuçlanan oyun heyecanı sunmaktadır.

- Sanal Futbol 3 farklı etkinlik olarak saatte 55 maçın oynandığı, 6 farklı oyun türü içeren bir futbol oyunudur.

- Sanal Basketbol 2 farklı etkinlik olarak günde 720 maçın oynandığı, 7 farklı bahis oyun türü içeren bir basketbol oyunudur.

- Sanal Araba Yarışı 2 farklı etkinlik olarak saatte 40 yarışın yapıldığı ve hangi sürücünün 1. olacağının tahmin edildiği bir araba yarışı oyunudur.

- Sanal Amerikan Futbolu 2 farklı etkinlik olarak günde 720 maçın oynandığı, 7 farklı bahis oyun türü içeren bir Amerikan futbolu oyunudur.

- Sanal Misket Yarışı saatte 20 yarışın yapıldığı ve hangi renkli topun 1. olacağının tahmin edildiği bir misket yarışı oyunudur.