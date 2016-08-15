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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Sandhausen - Borussia Dortmund: 0-3
15.08.2016 - 23:11 |

Sandhausen - Borussia Dortmund: 0-3

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund hazırlık maçında Sandhausen'i 3-0 yendi, ikinci gol Emre Mor'dan geldi.

Sandhausen - Borussia Dortmund: 0-3
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Almanya Bundesliga'daki temsilcilerimizden Emre Mor, Borussia Dortmund formasıyla ilk golünü hazırlık karşılamasında Sandhausen karşısında kaydetti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Emre Mor, Borussia Dortmund formasıyla da ilk golünü atmış oldu.

Mücadeleyi Borussia Dortmund 3-0 kazanırken, Dortmund'un diğer iki golü 8 ve 59. dakikalarda Andre Schürrle'den geldi.

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
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