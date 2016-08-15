Sandhausen - Borussia Dortmund: 0-3

Almanya Bundesliga'daki temsilcilerimizden Emre Mor, Borussia Dortmund formasıyla ilk golünü hazırlık karşılamasında Sandhausen karşısında kaydetti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Emre Mor, Borussia Dortmund formasıyla da ilk golünü atmış oldu.

Mücadeleyi Borussia Dortmund 3-0 kazanırken, Dortmund'un diğer iki golü 8 ve 59. dakikalarda Andre Schürrle'den geldi.