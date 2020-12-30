Şansal Büyüka: 'Kollama gitsin adalet gelsin'

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

Maçların sıkça durmadan oynandığı...

- Hakemlerin yanlarından sinek geçse düdük çalmadığı...

- Yüzünü tutanın yere yatmadığı...

- Futbolcuların sahtekârlık yapmadığı...

- Sonuçların hakem kararıyla belli olmadığı...

- Seyircinin tribünlerle buluşacağı...

- Güçlünün değil, hak edenin kazandığı...

- VAR’ın adamına, takımına göre davranmadığı...

- TFF yönetimlerinin hatırla-torpille kurulmadığı...

- Disiplin cezalarının adamına göre dağıtılmadığı...-

- Takımlarımızın Avrupa kupalarında tur atladığı...

- Başkan ve teknik adamların yenilgiye bahane aramadığı...

- Yalaka, yandaş, amigo medyanın bu kadar rahat at koşturmadığı...

- Doğru söyleyenin dokuz köyden kovulmadığı...

- Sayfalarda “balon” transfer haberlerinin olmadığı...

- Eleştirilerin hakaret boyutuna varmadığı...

- Başkanların ve kulüplerin kendilerine yancı gazeteci aramadığı...

- Doğru haberlerin yalanlanmadığı...

- Genç oyunculara daha fazla şans tanındığı...

- Türkiye’nin emekli cenneti olmaktan çıkacağı...

- Kulüplerimizin borç batağından kurtulacağı...

- Kaliteli insanların Türk futboluna egemen olacağı...

- Siyasetin futbola bulaşmayacağı...

- Kovid belasının gündemimizden çıkacağı...

- Çok sağlıklı bir yıl olmasını bütün kalbimle diliyorum.

Kıyamet kopuyor da!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun” demişti. Acaba bu, bizim futbol dünyası için de geçerli mi? Bizim futbol dünyasında kıyamet kopuyor da, maalesef adaletin yerini bulması için kopmuyor.

Süper Lig’de süper futbol

15. haftada öyle maçlar izledik ki, Süper Lig başladığından bu yana böyle maçlar görmedim. Heyecandan ter bastı, nefesimiz kesildi, nabzımız tavan yaptı. Maçların bitişine üzüldüm.

Süper Lig başladığından bu yana böyle maçlar görmedim. Heyecandan ter bastı, nefesimiz kesildi, nabzımız tavan yaptı.

Önce Göztepe - Karagümrük maçı müthişti.

Arkasından pazarın gündüz maçları...

Gaziantep’in Alanya’ya futbol dersi vermesi...

Sonrasında aynı saatteki Malatya-Erzurum ve Denizli-Ankaragücü maçları...

Erzurum ile Ankaragücü bileklerinin gücüyle deplasmanda kazandılar.

Ama ne mücadeleyle... Yenen, yenilen topuyla tüfeğiyle mücadele etti.

Akşam maçı, finalin ta kendisi oldu...

55 dakika bir eksik oynayan Kasımpaşa, eksik kalınca hemen teslim bayrağı çeken takımlara ders verdi.

Başakşehir’in üç şutu direkte patladı, Kasımpaşa eksik oynarken bile gol üstüne gol kaçırdı.

Pazartesi Gençlerbirliği-Kayseri maçı... 9 gol atılan, 2’si kendi kalesine 5’i sayılan, 4’ü VAR’dan iptal olan sıra dışı bir maça tanıklık ettik.

Bazı haftalar maçlar bitince boşa geçen zamana üzülürdüm, bu defa maçların bitişine üzüldüm.

Alanyaspor düşüş içinde

- Alanyaspor’da takım halinde ciddi bir düşüş var.

- Ağır oynamaya başladılar, yavaş hücuma çıkıyorlar.

- Davidson ile Bareiro çok top tutup, çok top kaybediyorlar.

- Babacar bu takımın golcüsü değil...

- Kulübe çok yetersiz, oyuna ve sonuca katkısı sıfır...

- Devre arası radikal değişiklikler gerekiyor.

Mourinho ve Sumudica

Bu alıntıyı varlığından ve dostluğundan onur duyduğum Prof. Dr. Tarık Esen’den yaptım; Adın Mourinho ise ne yapsan yeridir. Adın Sumudica ise en ufak ihlalde ceza senindir.

Huysuz ve başarılı adam

- Huysuz ve başarılı adam: Gazişehir’in hocası Sumudica...

- Süper Lig’de üçlü savunmayı oynayan tek adam...

- Maxim gibi bir başrol oyuncusunu buldu.

- Muhammed Demir’i yeniden yarattı.

- Olkowski gibi sağ kanadı önlü-arkalı parselleyen bir oyuncuyu yakaladı.

- Hızlı hücumdan taviz vermedi. İki uçurtma Twumasi ile Kayode’yi kaybetti.

- Yeni uçurtma Dicko’yu takıma yerleştirdi.

- Gazişehir’i zirveye uçurdu.

Beşiktaş son sürat!

Süper Lig’de Beşiktaş kadar hızlı ikinci bir takım yok. Hatta yanına yaklaşan takım yok. Beşiktaş savunmasından hücuma o kadar hızlı çıkıyor ki, bütün “hız limitlerini” yerle bir ediyor.

Sağdan Ghezzal, Mensah, soldan Rıdvan, N’Koudou, merkezde Larin uçuyorlar. Hele N’Koudou, adam tam bir bela... Hızlı, çabuk ve kıvrak... Rakip savunmanın başını döndürüyor.

Bu hızlı hücum ve hızlı dönüşler Beşiktaş’a sadece maç değil, çok şey kazandırır.

Adamlığına toz kondurmam

- Fatih Terim’in sınır tanımayan egosunu doğru bulmam.

- Her fırsatta gösterdiği orantısız tepkisine katılmam...

- Ama adamlığına, dostluğuna, büyük hocalığına toz kondurmam.

Tık yok

Fatih Terim 5 maç ceza aldı, kıyamet koptu...

Aynı maçta Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma 5 ay ceza aldı... Tık yok.

Kimin torpillisi?

Karagümrük-G.Saray maçında şeref tribününde TFF görevlisi bir kadın temsilci (Adı bende)... Sahada kıyamet kopuyor, kadın temsilci, başı önünde telefonundan çocuk fotoğraflarına bakıyor (Birden fazla tanığı var). TFF’ye sorarım, kimin torpili bu kadın temsilci...

Bakkal umarım 3. ve son olur

- Erzurumspor’un bu sezon 3. hocası olan Mesut Bakkal, işe 3 gollü Malatya galibiyeti ile başladı. Umarım Erzurumspor’un bu sezon 3. ve son antrenörü olarak sezonu bitirir.

- Malatya kendi sahasında bugüne kadar toplam 3 gol yemişti. Doksan dakikada Erzurum’dan 3 gol birden yedi, ilginç...

- Hep söylüyorum, Ankaragücü’nün hastasıyım. Bu kadar yürekten, bu kadar hızlı oynayan takım, nasıl oluyor da hep son sıraların havasını soluyor.

- Ankaragücülü Atakan, Atakan, Atakan... Bu adamda ciğer yok, sürekli çalışan bir dinamo var. Bekte Atakan, orta sahada Atakan, hücumda Atakan... Top nerede, tehlike nerede, Atakan orada...

- Haftanın süper golünü atan Gençlerbirliği’nin genç oyuncusu Berat her olayın içinde var. Rakip ceza alsın diye her fırsatta yalan-dolan yatıyor. Yapma, güzel futboluna ve geleceğine gölge düşürme...

Bu formalara tutuluyorum

- Galatasaray’ın portakal rengi...

- Fenerbahçe’nin altın suyuna batırılmış...

- Göztepe’nin kapkara formalarına...

- Fena tutuluyorum.

90 dakika nasıl bitti anlamadım

- Süper Lig’de Göztepe-Karagümrük maçını izledim, Süper Lig’in çok üstünde...

- Tempo hiç ama hiç durmadı, oyun çok hızlı oynandı, maç kesintiye uğramadı.

- Kimse yüzünü tutup “Yandım Allah” diye yerde kıvranmadı.

- Sahtekârlık yapan tek futbolcuya rastlanmadı.

- Doksan dakika nasıl bitti, inanın anlaşılmadı.

Hatay sofrası

Tadına doyamadığımız Hatay sofrasından sonra, şimdi de Hatayspor’un futbol ziyafetini tadıyoruz. Daha önce de yazdım, kimseyi tanımam ama bu Hatayspor çok iyi yönetiliyor. Başkanını suçlarken, konuşurken göremezsiniz. Konuşan yönetici aklı başında konuşuyor. Müthiş bir kadro mühendisliği var. Beşiktaş ile birlikte Süper Lig’in en hızlı hücum eden takımı... Belli ki Hatayspor Kulübü’nde paradan önce akıl konuşuyor. Darısı diğer kulüplerin başına...

HAFTANIN...

ŞEREF KÜRSÜSÜ: Sarper Barış Saka (Göztepe-K.Gümrük maçının hakemi), Boupendza (Hatayspor), Hatayspor takımı, Ömer Erdoğan (Hatay Teknik Direktörü)

TAKIMI: Galatasaray, Kasımpaşa, Gaziantep, Ankaragücü, Erzurum

TEKNİK DİREKTÖRÜ: Fatih Terim (Galatasaray), Fuat Çapa (Kasımpaşa), Sumudica (Gaziantep), Mesut Bakkal (Erzurum), Mustafa Dalcı (Ankaragücü)

FUTBOLCUSU: Biglia (Karagümrük), Oğulcan, Okan, Taylan (Galatasaray), Maxim, Kana Bıyık (Gaziantep), Atakan (Ankaragücü), Emrah Başsan, Osman (Erzurum), Ertuğrul, Hajrodinoviç, Haddadi,Hadergjonaj, Bresca (Kasımpaşa), Edin Visca (Başakşehir), Candieas (G.Birliği), N’Koudou, Mensah (Beşiktaş), Rayane Aabid, Riberio (Hatayspor)

Haftanın iyileri

- Göztepe- K.Gümrük maçını hiç kesmeden, şiir gibi yöneten hakem Sarper Barış Saka...

- Galatasaraylı Oğulcan’ın ilk gol öncesinde yaptığı mükemmel topuk pası...

- Trabzonlu Vitor Hugo’nun tam köşeye giden kafa şutuna ahtapot gibi uzanan G.Saray kalecisi Okan...

- “Ben varsam çare vardır” diyen G.Saray’ın hocası Fatih Terim...

- K.Gümrüklü Biglia’nın kalite fışkıran frikik golü...

- 55 dakika 10 kişi oynayan Kasımpaşa’nın Başakşehir önünde aslanlar gibi mücadele etmesi...

- Kayserili Campanharo’nun Gençlerbirliği üst direğinde patlayan S-400 füzesi...

Haftanın kötüleri

- Göztepe golü öncesi topun üstünden atlayarak rakibe adeta asist yapan Karagümrüklü Balkovec...

- Galatasaray’ın kenarlardan gelişen hızlı ataklarına çare bulamayan Trabzonspor savunma anlayışı...

- Topla buluşunca eli-ayağı dolaşan Trabzonlu Djaniny ve Afobe...

- Yedekten girip sıfır çeken Alanyalı oyuncular...

-Erzurum’un ilk golünde boşa çıkan Malatya kalecisi Ertaç...

- Başakşehir savunmasının perişan hali...

Oğuzhan’a üzülüyorum

Beşiktaşlı Oğuzhan için üzülüyorum. Türk futbolunun en önemli oyuncularından biri olacakken, son yıllarda geri gitmeye başladı. Beşiktaş seyircisinin büyük bir bölümündeki tepki, Oğuzhan’ı çok kötü etkiledi. Umarım, şu son Sivas maçındaki golü, bildiğimiz, tanıdığımız Oğuzhan’ın yeniden dönüşü olur.

Sadece hakemler görmedi

Beşiktaş - Sivas maçında Güven Yalçın’ın attığı golden önce topun taca çıktığını herkes gördü, sadece maçın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi görmedi.

Yapma Caner

Fenerbahçeli Caner Erkin, Covid’e yakalanmış, büyük geçmiş olsun, dilerim en kısa sürede düzelir. Caner’in takım içinde ve maç sırasında herkese kötü davrandığı, hatta küfür ettiğini duyuyorum. Kaynağım sağlam... Yalan ya da yanlış olması mümkün değil... Yapma Caner... Sen büyüksün, sen ağabeysin. Kötü davranma, küfür etme, kucakla... Sana yakışacak olan budur.

Sokratis’i istiyor mu?

Fenerbahçe’de duyuyorum, haberler geliyor. Yazmıştım bir daha yazayım. Ara transferde Erol Bulut’un karşı çıktığı futbolcuları almayın. Örneğin Arsenal’den almaya çalıştığınız stoper Sokratis’i Erol Hoca istiyor mu, istemiyor mu? Sokratis’in bu sezon oynadığı maç var mı, yok mu?